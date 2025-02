Scaletta Sanremo 2025 di stasera: orari di uscita di cantanti e ospiti nella seconda serata

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Col vento degli ascolti in poppa, il Festival di Sanremo 2025 entra nella seconda serata scandito da una scaletta meno serrata di quella di ieri. I cantanti ‘big’ che tornano ad esibirsi stasera sono infatti ‘soltanto 15’, rispetto ai 29 ascoltati ieri ( i restanti 14 torneranno sul palco domani). A loro si aggiungono (anzi li precedono) i quattro finalisti della categoria ‘Giovani’ che si sfideranno in due duelli (la finalissima è in programma domani). Meno artisti in gara, più spazio allo spettacolo: attesissimo tra i super ospiti Damiano David, che ha promesso un omaggio a Lucio Dalla e anche una “sorpresa”. Vittoria Puccini presenta la fiction Rai ‘Belcanto’ e poi spazio al cast stellare del film ‘Follemente’. Oltre alla stessa Puccini, ci sono Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Ad accompagnare il direttore artistico Carlo Conti nella conduzione la top model Bianca Balti, a Sanremo con la missione di “celebrare la vita”. Nino Frassica e Cristiano Malgioglio aggiungeranno pepe alla serata, che andrà avanti fino all’una di notte abbondante, quando verrà svelata la classifica dei big, in versione top 5, stavolta votata dal pubblico da casa e dalla giuria delle radio al 50%. Ieri Conti ha rispettato alla lettera la tabella di marcia, addirittura anticipando i tempi e chiudendo prima del previsto. Vediamo il programma di stasera, con gli orari di uscita previsti per cantanti, co-conduttori e ospiti, che potrebbe essere leggermente modificato con aggiornamenti dell’ultimo minuto.

20.30 Primafestival

20.45 Carlo Conti presenta Cattelan e i 4 finalisti di Sanremo Giovani

20.48 Alex Wyse vs Vale LP e LIL Jolie

20.54 Stop al televoto

20.58 Conti comunica il vincitore tra Alex Wyse e Vale LP e LIL Jolie

21.00 Maria Tomba vs Settembre

21.06 Stop al televoto

21.10 Conti comunica il vincitore fra Maria Tomba e Settembre

21.17 Damiano David

21.24 Inizia la gara dei Big: Conti ricorda i codici dei concorrenti

21.28 Rocco Hunt

21.34 Entra Bianca Balti

21.36 Elodie

21.42 Entra Cristiano Malgioglio

21.45 Lucio Corsi

21.51 Entra Nino Frassica

21.59 The Kolors

22.05 Serena Brancale

22.11 Alessandro Gervani presenta la fiction Peppino Di Capri

22.16 Fedez

22.24 Francesca Michielin

22.30 Momento Tim

22.37 Damiano David

22.46 Nino Frassica sketch

22.49 Simone Cristicchi

23.01 BigMama dal Suzuki Stage

23.10 Marcella Bella

23.21 Bresh

23.34 Achille Lauro

23.40 Edoardo Leo, Pilar Fogliati e il cast di ‘Follemente’

23.49 Giorgia

23.56 Tg1

00.04 Rkomi

00.10 Parentesi Milano-Cortina con Carolina Kostner

00.16 Rose Villain

00.22 Sketch di Bianca Balti e Malgioglio

00.35 Willie Peyote

00.52 Collegamento col Dopofestival

00.54 Stop al televoto

00.55 Vittoria Puccini con il cast di Belcanto

01.07 Classifica provvisoria (top 5)

01.12 Fine

01.15 Dopofestival

A salire sul palco dell’Ariston saranno prima i Giovani: subito Alex Wyse con Rockstar sfida Vale Lp e Lil Jolie che cantano Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Settembre con Vertebre affronta Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes).

A questo punto entra vivo la gara dei big. Riascolteremo 15 dei 29 cantanti che si sono già esibiti ieri sera, in questo ordine: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.