Elodie, com’è cambiata dal suo primo Saremo a oggi

Elodie al Festival di Sanremo 2025 arriva con un bel drammone da cassa in quattro, ovvero ‘Dimenticarsi alle 7’. Cassa in quattro, quindi ritmo battente e atmosfere dance: perfettamente in linea con la Elodie attuale. Eppure al debutto sul palco del Teatro Ariston, nel 2017, la cantautrice romana era completamente diversa. Nel look e nello stile.

Elodie, la sua trasformazione dal primo Festival di Sanremo a oggi

Capelli corti biondi tendenti al bianco - il rosa shocking di dei tempi del talent show Amici era stato accantonato per la kermesse sanremese -, outfit lungo e molto coprente e quella ‘Tutta colpa mia’ che era una ballatona classicissima. Una ballatona fatta per mettere in risalto le doti vocali indiscusse e indiscutibili dell’allora 27enne appena uscita proprio dalla scuola di Amici.

“Dopo il Festival di Sanremo del 2017 non sapevo più cosa fare. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Sarei tornata a fare la cubista piuttosto che continuare così. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice, volevo ballare” ha dichiarato recentemente a Vanity Fair.

E così eccola cambiare: già tre anni dopo, al Festival di Sanremo 2020 dove si presenta con ‘Andromeda’ scritta da Dardust e Mahmood, appare con un look più sbarazzino e leggero. Ma con la medesima grinta e la stessa verve interpretativa.

Trasformazione, dal punto di vista estetico ma anche di posizionamento discografico e di performance sul palco, che si completa nel 2023, quando Elodie torna all’Ariston con il brano ‘Due’.

In marketing si potrebbe tranquillamente parlare di operazione di rebranding, ovvero di riposizionamento del marchio. Un’espressione che però non può non tener conto del fatto che la cantautrice romana ha prima di tutto vissuto una crescita personale e artistica.

La domanda che molti si pongono è: a questo punto quale sarà la prossima fase della carriera di Elodie? Ai prossimi palchi l’ardua sentenza.