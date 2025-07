No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia

Torino, 26 luglio 2025 – Caos nel weekend dell’esodo estivo sull’autostrada Torino-Bardonecchia, invasa da manifestanti No Tav e chiusa al traffico. L’ingresso in A32 è sbarrato all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che circa 400 persone l'hanno occupata appiccando il fuoco a un container. Il fumo è visibile a distanza.

I manifestanti – alcuni col volto travisato – hanno anche lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine poste a protezione del cantiere, che hanno risposto con gli idranti. Le recinzioni sono battute con spranghe di ferro e manomesse.

II corteo programmato per oggi è partito poco dopo mezzogiorno da Venaus in direzione dei “cantieri della devastazione”, attraversando le via di Susa. In centinaia sono saliti sul treno per San Didero. Un altro folto gruppo ha preso i sentieri che conducono al cantiere di Chiomonte: anche qui si contano 400 persone che hanno assaltato le recinzioni.