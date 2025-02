Achille Lauro e l’infanzia difficile: “La mia famiglia era scioccante”

Un Achille Lauro senza dubbio cresciuto, cambiato. Un Achille Lauro con una maggiore consapevolezza della direzione che intende prendere, ma anche un Achille Lauro che torna sul palco del Teatro Ariston dopo un bagno di folla che non aveva mai avuto: il suo ruolo da giudice di X Factor, insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli, lo ha messo sotto i riflettori per tre mesi portandolo di fatto nelle case di milioni di italiani.

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo (Foto Marcello Junior Dino)

Il cantautore e performer romano porta al Festival di Sanremo 2025 la canzone ‘Incoscienti giovani’. Nel corso degli anni la sua storia ha fatto molto discutere, soprattutto per l’alone di mistero che si era creato attorno alla sua famiglia. Se è vero che il padre è un noto magistrato e docente universitario, è altrettanto reale che il rapporto tra loro non sia mai stato idilliaco. Anzi. Sebbene, quindi, Lauro De Marinis - questo il vero nome di Achille Lauro - non provenga da una famiglia “socialmente disastrata”, i rapporti in casa erano molto tesi. Tanto che a 14 anni Lauro va a vivere con il fratello Federico e i due crescono insieme ma lontani dalla famiglia: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato. Credo di aver recuperato il mio rapporto con lui. La mia famiglia era scioccante - racconta lo stesso cantautore a ‘La Repubblica-. Le dinamiche affettive erano talmente complicate da costringermi a una costante attenzione su di esse: sembrava che nessuno fosse al posto giusto, che nessuno provasse quello che doveva provare. Non capivo come l'intelligenza potesse generare violenza, perché il bene non riuscisse ad avere il meglio sul male".

Un disco e un’associazione: per questo 2025 Achille Lauro ha in programma due “nascite” con lo stesso nome, ovvero ‘Ragazzi madre’. Un nome evocativo tanto per il nuovo album quanto per l’associazione che ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi in difficoltà. Quei “ragazzi madre” che sono stati anche Lauro e il fratello Federico.