Chi è Serena Brancale: la cantante di 'Baccalà' a Sanremo 2025

Sanremo, 9 febbraio 2025 – Dopo il grandissimo successo estivo di ‘Baccalà’ e ‘La Zia’, diventati tormentoni sulle piattaforme social e in particolare su TikTok, la cantante pugliese Serena Brancale approda sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025. In realtà, Serena ha già conosciuto il palco del teatro sanremese nel 2015, quando ha partecipato alla kermesse con ‘Galleggiare’ nella sezione ‘Nuove Proposte’. Quest’anno invece compare tra i Big della canzone italiana. Il suo brano si intitola 'Anema e core'.

La cantautrice Serena Brancale

Chi è Serena Brancale

Serena Brancale nasce nel 1989 a Bari in una famiglia di musicisti che le trasmette subito la passione per l’arte. Fin da bambina partecipa a lezioni di musica classica, teatro e danza. Dopo la laurea in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari, l’artista crea nel 2011 il Serena Branquartet, una formazione che suona nu-soul e jazz.

Nel 2015 Serena Brancale partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con ‘Galleggiare’. Anche in quell’occasione il direttore artistico della kermesse era Carlo Conti. Al presentatore Serena ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento sul suo profilo Instagram: "A Carlo Conti che ha creduto in me nel 2015 e oggi festeggio i miei 10 anni di carriera ritornando più grande, più sapida su quel palco magico dove è iniziato tutto".

Nel 2022 la cantante barese pubblica il suo ultimo album ‘Je So' Accussì’. Il grande successo di pubblico arriva però nel 2024 attraverso i social network: il suo brano ‘Baccalà’, prodotta insieme a Dropkick, in dialetto barese, fa il giro del web e diventa un vero e proprio tormentone. Successivamente sono stati pubblicati La Zia e Stu Cafè, anch’essi in dialetto.

Serena Brancale non è solo una bravissima cantante, ma anche un'appassionata di pugilato, passione che condivide con il compagno Dario Morello, pugile calabrese e campione WBC Mediterraneo. Prima della sua attuale relazione, Serena ha avuto una storia con Walter Ricci, attuale fidanzato di Arisa.