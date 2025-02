Settembre: di cosa parla “Vertebre”, il brano di Sanremo 2025

“Vertebre è un brano importantissimo per me, fondamentale, l’ho scritto perché avevo bisogno di dire un po’ quello che mi girava per la testa”, così Settembre – nome d’arte di Andrea Settembre, napoletano, classe 2001 – racconta la genesi della canzone con la quale debutterà a Sanremo 2025, fra le Nuove Proposte.

Un brano impegnato, quasi generazionale, che punta a raccontare le infinite fragilità della gioventù attuale, in bilico tra la necessità di mostrarsi adulti, contrapposte alle naturali insicurezze figlie della giovane età. Settembre ha scelto di raccontare tutte le lacrime di una generazione a cui capita di sentirsi perduta, senza per questo trascurare l’importanza di trovare la forza di rimettersi in piedi. Il 24enne ammette che la fragilità è il tema portante del pezzo, sentimento da non celare ma da cui non farsi nemmeno sopraffare.

La metafora dello strapparsi la pelle dalle vertebre rimanda al sentirsi vulnerabili ed esposti. “Forse in quest’era è un po’ più difficile rispetto alle altre gestire tutte le emozioni, le fragilità, le debolezze. A vent’anni non sei adulto e non sei più adolescente. Devi trovare il tuo posto nel mondo e non è facile”. Il brano è fra i più virali su TikTok fra quelli in gara a Sanremo Giovani e nel solo giorno di uscita ha superato i 100.000 streaming su Spotify. Sul peso che la musica napoletana ricopre, all’interno dei suoi lavori, il giovane ha chiarito: "Nella mia musica c’è tanta Napoli, sia dal punto di vista dei testi che della sonorità. Mi piace ripescare dalla tradizione partenopea. Amo sperimentare”.

Settembre ha già calcato diversi palchi televisivi: nel 2019 il grande salto con il talent show The Voice of Italy. Successivamente, nel 2023, arriva la partecipazione ad X Factor, dove ha raggiunto le semifinali. Ora è il momento della prova del fuoco: le scale dell’Ariston.