Sanremo 2025: chi sono tutti i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti

Sanremo, 7 febbraio 2025 – Carlo Conti per il suo ritorno a Sanremo (aveva già condotto il Festival dal 2015 al 2017) ha scelto di seguire un modus operandi voluto nelle scorse edizioni da Amadeus: non avere due (o più) co-conduttori al suo fianco per cinque serate consecutive ma cambiare per ogni puntata compagni di viaggio. L’alternarsi di volti all’Ariston regalerà, di certo, dinamicità alle serate anche se non sappiamo ancora cosa ogni singolo co-conduttore porterà sul palco. Una cosa è certa: il direttore artistico ha dichiarato finita l’era dei monologhi. Ecco chi vedremo al Festival di Sanremo 2025 e in quale serata.

Antonella Clerici

Per la prima serata al Festival, martedì 11 febbraio, Carlo Conti ha voluto sul palco due amici. La prima di questi è Antonella Clerici. La conduttrice, in attività dal 1986, torna all’Ariston per la quarta volta. La prima volta è stata nel 2005 accanto a Paolo Bonolis. Nel 2010 è stata la seconda donna nella storia del Festival ad essere la padrona di casa e nel 2020 ha affiancato Amadeus e Fiorello.

Gerry Scotti

Al primo Sanremo della sua vita è, invece, Gerry Scotti, che sarà sul palco l’11 febbraio. Il conduttore – prestato per una sera da Mediaset – ha dichiarato che sarà all’Ariston senza ricevere alcun cachet, ma solo per il piacere di presentare il programma musicale italiano per eccellenza e di affiancare il suo amico di vecchia data Carlo Conti.

Bianca Balti

Top model italiana di fama internazionale, l’eterea e simpaticissima Bianca Balti sarà accanto a Carlo Conti nella serata di mercoledì 12 febbraio. La modella, che vive ormai da anni a Los Angeles, ha raccontato nel 2024 sui suoi profili social ufficiali di avere un cancro ovarico al terzo stadio. Un evento che ha certamente scombussolato la sua vita ma che non le ha tolto il sorriso e la voglia di lottare.

Cristiano Malgioglio

Il 12 febbraio sarà all’Ariston anche Cristiano Malgioglio. Il paroliere, cantante e showman è pronto ad arrivare in Riviera con le mise creative e coloratissime che lo caratterizzano e ha portare il suo brio. Malgioglio, nella sua carriera, ha anche vinto un Festival: è lui, infatti, l’autore del brano ‘Ciao cara come stai?’ che ha trionfato al Festival nel 1974 grazie alla voce di Iva Zanicchi che, proprio a Sanremo 2025, otterrà un premio alla carriera.

Nino Frassica

A completare il trio di co-conduttori di mercoledì 12 febbraio pensa il comico Nino Frassica. Lui, ormai entrato nel cuore degli italiani con il ruolo del maresciallo Nino Cecchini in ‘Don Matteo’, riuscirà certamente a divertire il pubblico con l’ironia che lo accompagna da sempre. Non è nuovo all’Ariston: memorabile è il suo siparietto in compagnia di Gabriel Garko nel Sanremo 2016 (condotto da Conti).

Elettra Lamborghini

Ha definito condurre Sanremo “un sogno che diventa realtà”. È Elettra Lamborghini, che sarà al Festival nella serata di giovedì 13 febbraio. La cantante ed erede della famosa dinastia di produttori di auto di lusso ha partecipato a Sanremo come artista in gara nel 2020 con il brano ‘Musica e il resto scompare’.

Miriam Leone

Insieme a Lamborghini sarà all’Ariston giovedì 13 febbraio anche l’ex miss Italia 2008 Miriam Leone. Leone è ormai una conduttrice di successo e affermata attrice e sarà presto in tv con la fiction ‘Miss Fallaci’ dedicata alla giornalista Oriana Fallaci. L’ex miss Italia è al suo primo Sanremo.

Katia Follesa

Al suo primo Sanremo è anche Katia Follesa, comica e conduttrice italiana che sarà al Festival giovedì 13 febbraio. La sua solarità, la simpatia e la schiettezza che la contraddistinguono saranno di certo delle armi vincenti.

Mahmood

Non è, al contrario, nuovo alle luci dell’Ariston Mahmood che sarà uno dei co-conduttori di venerdì 14 febbraio, serata dedicata alle cover. Il cantante ha nel suo curriculum tre partecipazioni in gara (2009, 2022, 2024) di cui due vinte e una da ospite (2021). Nel 2025 per la prima volta sperimenterà la conduzione.

Geppi Cucciari

Ad accompagnare Mahmood e Carlo Conti il 14 febbraio ci sarà anche Geppi Cucciari. La comica e attrice ha calcato il palco dell’Ariston nel 2012 e nel 2017 come ospite ma non ha mai condotto. Sanremo 2025 sarà la sua prima volta.

Alessia Marcuzzi

Nella serata finale di sabato 15 febbraio, Carlo Conti sarà accompagnato sul palco da Alessia Marcuzzi. La conduttrice lo scorso anno era stata il volto femminile dello show di Fiorello, una sorta di Dopofestival, e quest’anno il Direttore Artistico l’ha voluta sul palco principale. Un esordio, il suo, molto atteso.

Alessandro Cattelan

A chiudere il trio della finale di sabato 15 febbraio sul palco di Sanremo penserà Alessandro Cattelan. Lo showman, che è stato anche il conduttore dell’Eurovision a Torino nel 2022, ha presentato le fasi eliminatorie di ‘Sanremo Giovani’ e sarà anche il volto del Dopofestival.