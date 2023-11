Nulla osta della magistratura tedesca per la consegna del 22enne alle autorità italiane: rientrerà scortato su un volo di linea. I genitori di Filippo: “Non siamo una famiglia patriarcale. Pagherà per quello che ha fatto”. I funerali di Giulia organizzati a Saonara: quella sera era andata al centro commerciale per comprare le scarpe nuove per la laurea