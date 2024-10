Migranti, il Viminale ricorre contro il tribunale di Roma sul caso Albania

Roma, 22 ottobre 2024 – Nuova mossa dell’Italia sul caso dei migranti rimandati indietro dall’Albania. Dopo che ieri il governo ha tentato di blindare i rimpatri con un decreto ad hoc, fonti di agenzia riferiscono oggi dell’azione formale del Viminale contro il Tribunale di Roma. Il ministero degli Interni ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsi contro la sentenza che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. A seguito della mancata convalida i profughi erano stati trasferiti in Italia sabato scorso.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi (Ansa)

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri aveva lanciato diverse frecciate ai giudici capitolini. In particolare, aveva sottolineato come la “sentenza della Corte di giustizia europea”, cui i magistrati avevano fatto riferimento per bocciare i trattenimenti, fosse “molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta".

Intanto le opposizioni si coalizzano per chiedere che la premier Meloni riferisca in Parlamento sulla vicenda. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Più Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente della presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri.

Dopo lo stop del tribunale di Roma, il governo ha emanato ieri un decreto legge con cui fa diventare l’elenco dei Paesi sicuri una norma primaria. “Questo significa – ha spiegato Nordio – che il giudice non può disapplicarla”. In precedenza la lista era allegata a un decreto interministeriale (norma secondaria). Se un giudice vorrà smontare l’impianto dovrà ora rivolgersi alla Corte Costituzionale. In realtà Palazzo Chigi non esclude che qualche magistrato possa disapplicare la norma, sempre interpretando la sentenza della Corte di Giustizia Ue basata sulla direttiva europea che riguarda i Paesi sicuri.

Oggi il Messaggero scrive che i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma interpellarono, oltre un mese fa, la prima sezione civile della Cassazione per un pronunciamento sulla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesi sicuri stilata dal ministero degli Esteri. La richiesta è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre.