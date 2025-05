La classifica, i vincitori e gli eliminati della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025

Basilea, 15 maggio 2025 – Ha fatto cantare e ballare la prima serata dell’Eurovision Song Contest. L’Eurofestival della canzone è entrato però nel vivo della gara decretando i primi finalisti e le prime eliminazioni.

Ecco i 10 Paesi vincitori della prima semifinale dell'Eurofestival, e che dunque parteciperanno, oltre quelli già ammessi di diritto come ad esempio l’Italia, al Gran Finale del 17 maggio: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino con Gabry Ponte, Estonia, Portogallo, Ucraina. Esclusi, invece, Slovenia, Belgio, Azerbaigian, Croazia e Cipro.

Sabato ritroveremo in gara dunque Kyle Alessandro per la Norvegia con “Lighter”, Shkodra Elektronike per l’Albania con “Zierm”, i KAJ per la Svezia con “Bara bada bastu”, i Vab per l’Islanda con “Róa”, Claude per i Paesi Bassi con “C’est la vie”, Justyna Steczkowska per la Polonia con “Gaja”, Gabry Ponte per San Marino con “Tutta l’Italia”, Tommy Cash per l’Estonia con “Espresso macchiato”, i Napa per il Portogallo con “Deslocado”, i Ziferblat per l’Ucraina con “Bird of pray”. L’Eurovision finisce qui, invece, per Mamagama dell’Azerbaigian, Red Sebastian del Belgio, Theo Evan di Cipro, Marko Bosniak della Croazia, Klemen della Slovenia.

Una serata che ha visto anche il rappresentante italiano, Lucio Corsi secondo al Festival di Sanremo, esibirsi. Gli strumenti al centro della scena: un pianoforte a coda (ma tanto lunga) e due amplificatori giganteschi sono la scenografia che fa da sfondo all'esibizione di Lucio Corsi. Anche all'Eurovision il cantautore toscano ha indossato la giacca gialla dalle vistose spalline esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo. Insieme a lui sul palco, oltre alla chitarra e all'armonica a bocca, il collega inseparabile Tommaso Ottomano.

A precederlo, dopo Tommy Cash, con Melody che canta "Esa Diva" per la Spagna, primo Paese dei Big Five a esibirsi, e poi il brano rock "Bird of Pray" della band ucraina Ziferblat, che proviene dai quartieri popolari di Kyiv e che parla della sofferenza causata dalla guerra e della speranza di rinascere; gli svedesi Kaj con "Bara Bada Bastu", tra i favoriti; il Portogallo con Napa che canta "Deslocado"; il norvegese Kyle Alessandro con "Lighter" e l'artista belga Red Sebastian con "Strobe Lights"