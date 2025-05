Trump dal principe saudita a Riad: sul tavolo investimenti, dossier nucleare iraniano e tregua a Gaza. Netanyahu: “L’Idf entrerà presto nella Striscia”

Roma, 13 maggio 2025 – Giornata fitta di appuntamenti per Donald Trump, arrivato a Riad per l'attesa visita in Medio Oriente che, dopo l’Arabia Saudita, lo porterà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Prima tappa del presidente americano al palazzo reale saudita dal principe ereditario Mohammad bin Salman, per un faccia a faccia dedicato soprattutto ai temi legati alla situazione di Gaza e al dossier sul nucleare iraniano. Accompagnato da Elon Musk e da big della Silicon Valley e di Wall Street, Trump parteciperà al Saudi-Us Investmemt Forum per stringere accordi. Secondo il programma, in serata è prevista una cena di Stato con i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo al quale partecipano Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Il tycoon partirà poi alla volta di Doha e di Abu Dhabi.

Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito israeliano entrerà a Gaza "con tutta la sua forza" nei prossimi giorni “per completare l'operazione e sconfiggere Hamas" e ha detto che il governo israeliano sta lavorando per trovare paesi disposti ad accettare i palestinesi che lasciano la Striscia di Gaza.

Il principe ereditario Mohammed Bin Salman con il presidente Usa Donald Trump

