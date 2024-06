Micaela Ramazzotti e la lite furiosa con Paolo Virzì. Tra gli ex volano piatti e posate al ristorante

Roma, 19 giugno 2024 – Una lite furibonda, con tanto di intervento delle forze dell’ordine, ha visto ieri sera protagonisti Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, ormai ex coppia d’oro del cinema italiano. La tensione tra i due, attualmente alle prese con le pratiche di divorzio, è esplosa ieri sera in un ristorante romano, in piazza Albania.

Micaela Ramazzotti si trovata nel locale, di cui era cliente abituale insieme all’ex marito, con uno dei due figli avuti con il regista e il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto. Intorno alle 22 è passato davanti al ristorante Paolo Virzì, che stava passeggiando con l'altro figlio dell'attrice e la figlia maggiore avuta dal precedente matrimonio.

Micaela Ramazzotti con il nuovo compagno, Claudio Pallitto (Instagram)

Prima qualche battuta, poi le offese e infine il caos. Secondo quanto ricostruito dai testimoni e riportato dal Messaggero, oltre agli insulti e alle offese, sono volati anche piatti e posate, tanto che gli altri commensali presenti al ristorante si sarebbero allontanati per evitare di essere colpiti da qualche oggetto lanciato in aria dalla coppia.

Nonostante i titolari del locale abbiano cercato di placare gli animi, Virzì e Ramazzotti sembravano inarrestabili. Al punto che qualcuno ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti intorno alle 23 e sono riusciti a ristabilire la calma nel locale. Sul posto anche un’ambulanza: l’attrice e il compagno hanno rifiutato il soccorso del 118, mentre il regista è stato medicato per alcuni graffi al braccio.

La storia d’amore tra Virzì e Ramazzotti era nata nel 2008, sul set di ‘Tutta la vita davanti’ ed era proseguita per 16 anni, per concludersi l’anno scorso. Ad annunciare la rottura definitiva della coppia, che aveva già vissuto un momento di crisi, poi risolto, nel 2018, le foto dell’attrice con il nuovo compagno. Ora, la fase della separazione è in corso. E sembra essere più burrascosa del previsto.