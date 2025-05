Biennale Architettura al Bahrain. Vince la sfida alla “Canicola“

Il Padiglione del Bahrain Canicola, un’opera che parla dei cambiamenti climatici in atto, della resilienza di chi vive nelle regioni più difficili del pianeta ha conquistato il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione nazionale della 19ª Biennale di Architettura di Venezia. La realizzazione offre una proposta concreta per affrontare condizioni di calore estremo. Come spiegano i progettisti, "l’architettura deve affrontare la doppia sfida della resilienza ambientale e della sostenibilità. L’ingegnosa soluzione può essere impiegata negli spazi pubblici e nei luoghi in cui le persone devono vivere e lavorare all’aperto in condizioni di calore estremo. Il padiglione utilizza metodi tradizionali di raffreddamento passivo tipici della regione, che richiamano le torri del vento e i cortili ombreggiati".

Due menzioni speciali sono state attribuite alle partecipazioni nazionali della Santa Sede Opera Aperta e della Gran Bretagna Geology of Britannic Repair ai Giardini. Il progetto Opera Aperta – che si richiama a un libro di Umberto Eco – è ospitato nel Complesso di Santa Maria Ausiliatrice e ridarà vita a una chiesa sconsacrata esistente, con un processo di restauro che avverrà su diversi livelli e coinvolgerà un’ampia gamma di competenze e mestieri. Per la Mostra Collettiva, il Leone d’oro va a Canal Cafè, curato da Carlo Ratti e sviluppato da Diller Scofidio e Renfro (con con il supporto anche di Lavazza e Kartell); il Leone d’Argento per una promettente partecipazione a Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500, di Kate Crawford e Vladan Jole. Il clima di festa si è interrotto dopo la notizia della scomparsa di Koyo Kouoh (57 anni) prima curatrice africana a ricevere l’incarico di realizzare una Biennale d’Arte (l’edizione del 2026), a cui è stato tributato un omaggio commosso.