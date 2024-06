Lite Ramazzotti-Virzì, lui: “Risolveremo”. Ma poi sporge denuncia ai carabinieri

Roma, 20 giugno 2024 – “Troveremo il modo di risolvere questo incidente”. Paolo Virzì affida a un comunicato della sua legale, Grazia Volo, il commento sulla lite furibonda scoppiata in un ristorante fra lui e l’ex moglie Micaela Ramazzotti, in cui sono volate anche stoviglie. I due si sarebbero ritrovati per caso nello stesso locale all’Aventino e alle escandescenze avrebbero assistito anche i figli della coppia.

La denuncia ai carabinieri

Virzì si trincera dietro il muro della privacy: “Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso”. Il regista di Ovosodo e Tutta la Vita Davanti – per citare alcuni dei suoi successi al botteghino – tiene a ribadire, “in questo doloroso frangente” che “Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un'attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati”.

La lite c’è stata, ammette, ma “troveremo il modo di risolvere”. Stando al Corriere.it però Virzì sarebbe passato alle vie legali, presentandosi questa mattina dai carabinieri per sporgere denuncia. Il regista accusa in sostanza di essere stato aggredito fisicamente. Nel parapiglia sarebbe stata colpita anche la figlia. In allegato alla querela un referto di pronto soccorso.

Cosa è successo

Il Corriere.it ricostruisce la sciagurata serata, citando anche il titolare del ristorante che si è visto costretto a chiamare i carabinieri perché la situazione era fuori controllo.

Virzì e Ramazzotti si incontrano per caso a ‘L’insalata ricca’, piazza Albania: entrambi gravitano nella stessa zona di Roma. Non sono soli, il regista è con la figlia nata dal precedente matrimonio, l’attrice con il nuovo compagno Claudio Pallitto e la figlia di 11 anni avuta da Virzì. Difficile dire chi abbia iniziato per primo, ma secondo quanto scrive il Corriere.it, il regista livornese avrebbe rivolto un saluto alla figlia piccola, Pallitto lo avrebbe invitato a “farsi i fatti suoi” . I toni sono subito saliti, finché il confronto verbale non è più bastato. Sono volati cellulari e anche piatti, secondo Virzì anche “pugni e graffi”. Scene degne di un copione. La cena si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri.

Virzì e Ramazzotti sono stati sposati per 16 anni. Un anno fa la separazione condivisa ma, evidentemente, non del tutto pacifica.