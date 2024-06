Claudio Pallitto, chi è il compagno di Micaela Ramazzotti: da ‘Tamarreide’ al cinema

Roma, 19 giugno 2024 – Il nome di Claudio Pallitto, compagno di Micaela Ramazzotti, rimbalza oggi su testate giornalistiche e social. Il motivo è la sua presenza alla furiosa lite tra l’attrice e l’ex marito, il regista Paolo Virzì, avvenuta lunedì sera in un ristorante romano e sedata dalle forze dell’ordine.

Il nuovo compagno dell’attrice non è in realtà nuovo alla popolarità. Pallitto aveva partecipato nel 2011 al programma tv ‘Tamarreide’, reality show in onda su Italia1. Del programma era diventata famosa una sua gaffe: aveva invitato un altro concorrente a essere “circonciso”, invece che “coinciso”.

Una foto della coppia pubblicata da Pallitto (Instagram)

Non solo piccolo schermo per il nuovo compagno di Ramazzotti: nel 2012 Pallitto è approdato al cinema, con una parte nel film ‘Tutti i santi giorni’, proprio di Paolo Virzì. Una collaborazione che si è ripetuta anche 10 anni dopo per ‘Siccità’. L’attuale compagno dell’attrice ha recitato anche in altre pellicole, come ‘Smetto quando voglio ad honorem’, ‘Il campione’ e ‘Felicità’, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti.

Nella vita quotidiana, come è evidente dal suo profilo Instagram, Pallitto è un personal trainer e gestisce una palestra a Roma, in zona Appio-Tuscolana, frequentata anche dai figli di Francesco Totti: sia Cristian che Chanel sono seguiti nei loro allenamenti dal nuovo compagno di Ramazzotti.

L'allenamento di coppia di Pallitto e Ramazzotti (Instagram)

La coppia si frequenta dal 2023 e non manca di dichiarare il proprio amore sui social. In occasione dei David di Donatello, Pallitto ha dedicato un post alla compagna, scrivendo: “Per me la vincitrice del David lo eri già da quando siamo partiti da casa. Fiero di accompagnarti in ogni tua avventura perché so quanto tieni al tuo lavoro”. Più abbottonata l’attrice, che pubblica comunque foto insieme, ma senza grandi dichiarazioni. Non mancano però i commenti reciproci sotto le foto pubblicate, con tanto di emoji a forma di cuore.