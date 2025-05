Marco cammina. E scrive. Esce “Un decimo di te”

Marco Maccarini è stato un autentico idolo del pubblico giovane della televisione di inizio Millennio: Trl su Mtv, poi il Festivalbar. Un successo declinato in musica. Ora però un’altra attività ha preso il sopravvento. Un’attività spesso solitaria, sempre anche spirituale: camminare. E sull’argomento l’ex veejay ha scritto un libro, “Un decimo di te“, in uscita per Limina, che lo porterà sabato al Salone del Libro di Torino. Dove arriverà a piedi da Milano. Folgorato dal primo Cammino di Santiago, "nel 2005", la svolta è arrivata nel 2016. "Per la prima volta ho sentito il bisogno di rallentare. Non riuscivo più a trovare in tv le condizioni ideali. In quel momento ho deciso di attraversare la Liguria a piedi". Non si è più fermato. Forse lo farà a Torino.