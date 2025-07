Aleksandr Sokurov: "L’intelligenza artificiale?. Mi spaventa quella politica. È un’arma di distruzione"

È uno dei registi più coraggiosi, ostinati, creativi del cinema mondiale. È l’autore di quel film tutto girato in una sola inquadratura di 96 minuti, L’arca russa. Un’inquadratura che si muove, scivola, respira fra le sale del museo dell’Hermitage di San Pietroburgo, la città dove lui continua a vivere. Nella “sua“ Russia. Ma dire Russia, ci confida, è quasi impossibile: sono molti paesi insieme, un territorio che si estende per dieci fusi orari e sette religioni. Dove c’è tutto e il contrario di tutto.

Aleksandr Sokurov, 74 anni, è uno dei registi più premiati al mondo. Ha vinto il Leone d’oro a Venezia nel 2011 con il film Faust. Nel 2017 ha ricevuto il premio alla carriera degli Efa, gli Oscar europei. Martedì e mercoledì, Sokurov sarà fra gli ospiti della Milanesiana, la manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che lega letteratura, cinema, musica e le altre arti, che ha come simbolo una rosa dipinta da Franco Battiato.

Martedì alle 21, all’Anteo Palazzo del cinema di Milano, Sokurov dialogherà con Aliona Shumakova, che da anni cura e coordina il suo lavoro, e presenterà una proiezione de L’arca russa. Mercoledì 16 a Gorizia, al teatro Verdi, una conversazione fra Sokurov e Aliona Shumakova sarà preceduta da una lettura dello scrittore Claudio Magris. Entrambi gli eventi sono gratuiti, su prenotazione online. Abbiamo raggiunto su Zoom il regista russo poche ore prima della sua partenza per l’Italia.

Sokurov, che rapporto la lega a Elisabetta Sgarbi? "Elisabetta rappresenta per me la cultura nella sua forma più piena. È stata lei a scoprirmi come scrittore: il mio libro Nel centro dell’oceano è stato pubblicato grazie a lei. Ed è un’ottima regista. La sento molto vicina nella sua ricerca estetica".

Il tema della Milanesiana quest’anno è “intelligenza“. Qual è il suo rapporto con l’intelligenza artificiale e con quella, diciamo così, naturale oggi? "Ciò che mi preoccupa di più è l’intelligenza politica, che oggi è diventata strumento di distruzione. Nel mondo contemporaneo non ci sono filosofi che abbiano autorità, non ci sono astronomi, medici o fisici: ci sono i politici. E nei parlamenti europei, compreso quello russo, non vedo filosofi, non vedo pensatori che portino l’umanità verso il meglio".

Ha parlato del mondo politico europeo e russo. Qual è il suo giudizio su Vladimir Putin? "È il politico meno ascoltato nel mondo: nessuno dialoga con lui, ed è il problema della Russia".

Lei è in dialogo con lui? Gli aveva scritto, mi pare… "Se è un dialogo, è un dialogo molto conflittuale. Le nostre divergenze sono molte, e riguardano non solo la politica estera, ma molte altre cose".

Quali difficoltà vive la gente in Russia, oggi? "La Russia è un paese complicato, enorme. Dove l’esistenza dei cattolici è difficile, l’islam è estremamente radicalizzato, la religione ortodossa politicizzata. Un paese che si estende per dieci fusi orari, un paese che vive continuamente una condizione di grande o piccola guerra".

E della guerra in corso da tre anni in Ucraina che cosa pensa? "Che è una tragedia orribile. È un conflitto che ha radici molto profonde: che questa guerra fosse inevitabile, lo avevo ammonito già nel 2007, e prima di me lo aveva detto Solženicyn. C’è bisogno di molta tranquillità e molta saggezza: la Russia dovrebbe ascoltare l’Ucraina, ma anche viceversa. E l’Europa dovrebbe essere cento volte più intelligente di come si mostra".

Pensa ancora ad un grande film su Dante e sulla Divina commedia da girare in Italia? "Sì: ma la mia situazione in Russia è molto difficile. Non sono più considerato un regista: mi è molto difficile trovare i soldi per un film del genere. E forse, spetta a un regista italiano mettere mano a un film su Dante: mi viene da immaginare quello che avrebbe potuto fare Antonioni…".

Verrebbe a vivere e lavorare in Italia, come fece il suo connazionale Andrej Tarkovskij? "Adoro l’Italia: se l’Italia avesse bisogno di me, verrei subito".

A proposito di Tarkovskij, grande genio cinematografico. Quale rapporto vi legava? "È stato un rapporto umano molto importante: abbiamo parlato tanto, insieme, della natura dell’uomo. Sui registi, invece, litigavamo: io amavo Federico Fellini e lui no. Quando gli dissi che avevo visto il suo film Prova d’orchestra e ne ero entusiasta, litigammo per giorni. Ma umanamente ci trovavamo benissimo".

Qual è il progetto a cui sta lavorando? "Ho finito adesso, insieme a colleghi registi italiani, un film collettivo il cui titolo provvisorio è Taccuino di un regista. Aspettiamo di capire come e in che modo portarlo al pubblico. E poi sì, mi piacerebbe girare un film in Italia: per l’umanità che c’è nella gente italiana".