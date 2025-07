Guerra in Ucraina news, Trump darà i Patriot a Kiev, ma pagherà la Nato. Axios: “Lo zar gli svelò una nuova offensiva, così il presidente si è convinto a inviare nuovi aiuti militari”

05:45

Berlino: non invieremo i missili Taurus e Patriot in Ucraina, ne abbiamo pochi

Prima no, poi sì, e adesso di nuovo no: le autorità tedesche non invieranno missili Taurus né sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina, nonostante la "richiesta rinnovata" di Kiev. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista al Financial Times. "In Germania ne abbiamo solo sei (sistemi Patriot) rimasti", ha spiegato Pistorius al quotidiano. "Sono davvero troppo pochi, soprattutto considerando gli obiettivi di capacità che la Nato ci impone. Di certo non possiamo darne altri", ha aggiunto.