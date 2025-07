Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese”

Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini E individua tre tipologie di effetti negativi derivanti dai dazi e invita i Paesi membri «all’unità» di fronte alle minacce di Trump.

Simone Bettini, classe 1963, imprenditore e presidente del Gruppo Rosss, è presidente di Federmeccanica

Presidente, quale scopo si cela dietro la mossa del tycoon?

"Il fatto che questo trattamento avvenga tra alleati mi inquieta particolarmente. Per sapere lo scopo del presidente degli Stati Uniti penso non sia sufficiente la sfera di cristallo: aspettiamo una prossima lettera. Oramai siamo abituati a questo. Ha ragione il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, quando dice che «servono nervi saldi». È una bella prova, che dovrà portare a un accordo. Ma gli accordi devono essere equi”.

L’annuncio arriva a negoziati ancora aperti...

“Mi auguro che sulla modalità di fare l’accordo si respiri più volte prima di passare al contrattacco. Quando l’escalation si alza, non si sa dove si arriva”.

I toni a tratti ironici usati in certi punti da Trump nella sua lettera come li giudica?

“È un modo di trattare a cui non siamo abituati. Trump fa politica come se fossimo al mercato del pesce, non siamo abituati. Speriamo che l’Ue si attrezzi”.

E la reazione in Italia?

“Noi italiani ci mettiamo sempre del nostro. Il governo è impegnato a fare, mentre l’opposizione ha sempre l’obiettivo di distruggere. Con un tema così importante io mi aspetterei che ci fosse un’opposizione che cercasse di fare il gioco di squadra, dare idee non ridicolizzare chi ci rappresenta. Curiamoci ora, dobbiamo stare uniti non solo a livello italiano, ma a livello europeo. Non mi risulta che le opposizioni dei paesi del Nord Europa tengano questi argomenti come se si fosse al bar”.

Torniamo ai dazi. Quale impatto per l’Italia?

“A differenza degli altri paesi, possono delinearsi tre tipologie di effetti negativi sui dazi. Il primo è un effetto diretto. Poi dazi indiretti, che possono colpire la nostra fornitura, singoli articoli che vanno poi a realizzare prodotti finiti di altri paesi europei, come per l’automotive: non esportiamo molti Panda negli Usa, ma tutta la fornitura nata nella storia con Fiat, sì. Infine, i dazi trasversali, si tratta di essere un effetto a catena che, a mio avviso, potrebbero colpire molti settori. Per cui ci servono due ingredienti che al momento non abbiamo: il tempo e le risorse”.

Cosa può fare l’Europa?

“Dovrebbe pianificare nuove azioni a sostegno delle imprese e devono essere immediatamente rese disponibili. Per ora vediamo e percepiamo l’Europa come un arbitro pronto a mostrare i cartellini e a dare la multa. Se si semplifica la burocrazia e diventiamo più reattivi come Europa, forse una pezza a colori possiamo mettercela. Inoltre, occorre colmare il gap tecnologico, così da essere meno dipendenti dagli Usai, puntando dall’ AI e all’high-tech”.

Von der Leyen intende prorogare la sospensione delle contromisure. Fa bene?

“La trattativa deve essere curata come un bambino: è un messaggio politico. Condivido questa posizione perché, come sempre succede in questi casi, ci sono dei mediatori per le parti che nel silenzio, senza la luce dei riflettori, lavorano per trovare un punto d’incontro”.

La premier Giorgia Meloni si schiera a fianco di Ursula von der Leyen. Al contrario, Macron prende le distanze, ritenendo che l’UE debba rispondere con maggiore fermezza. Chi ha ragione?

“Alcuni governanti europei si impegnano più per differenziare il loro punto di vista invece che unire. Se vogliamo il bene comune dobbiamo avere i ‘nervi saldi’, senza mollare per la ricerca di un accordo equo”.