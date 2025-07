Bimbo scomparso, il prefetto: “Lo ha ritrovato lo psicologo”

Ventimiglia, 14 luglio 2025 – “È stata una grandissima emozione, frutto di un grande gioco di squadra. Abbiamo sempre sperato di trovare il bambino vivo”. È il commento a caldo del prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo dopo il ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera da un camping a Latte, frazione di Ventimiglia. “Le forze dello Stato – prefetto, forze dell’ordine, vigili del fuoco – in un sistema di grande sinergia e collaborazione con il mondo del volontariato – ha sottolineato Romeo –, hanno operato giorno e notte in maniera instancabile per la ricerca del piccolo Allen”.

Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo

Dopo 36 ore di ricerche incessanti qual è stato il punto di svolta?

“Con il passare delle ore abbiamo iniziato a essere un po’ preoccupati. La zona era stata già completamente battuta senza risultati così sabato sera nel corso della riunione ho chiamato Roberto Ravera, primario della Struttura Complessa di Psicologia della ASL1 Imperiese. L’ho messo in vivavoce e ci ha dato alcune indicazioni sui comportamenti dei bambini autistici. Da quel momento abbiamo orientato le ricerche di circa 200 uomini tenendo presente tali elementi. Consigli che hanno contribuito molto al ritrovamento di Allen. Sono stato fortunato a trovare la persona giusta”.

Cosa vi ha detto Ravera?

“Ci ha spiegato che in questi casi il bambino si ritira nel senso di paura, cerca protezione. Ci ha detto di cercarlo in zone dove ci sono cunicoli o rifugi, anfratti formati da roveti o erba, dove lui poteva aver trovato protezione, uno spazio sicuro. Ci ha spiegato che probabilmente era nascosto e che difficilmente si sarebbe mosso perché un bambino autistico ha paura dei rumori, dei suoni forti”.

Dario Mattiauda, volontario della Protezione Civile Riviera dei Fiori di Pompeiana, racconta di aver trovato Allen rannicchiato tra roveti ed erbacce.

“Ieri mattina alle 8.48 il bambino fortunatamente è stato trovato vivo in un avvallamento di una zona distante un chilometro e mezzo dal luogo dove era stato visto l’ultima volta. Dopo 2 giorni da solo, senza bere e senza mangiare, era disidratato ma è stato subito soccorso”.

Ha parlato con i genitori del bambino?

“Li ho incontrati sabato sera durante un sopralluogo. La situazione era veramente drammatica, piangevano e li ho abbracciati. Non sapevano se avrebbero rivisto loro figlio. Io sono un padre, posso immaginare cosa prova un genitore in una situazione del genere. Il loro sorriso dopo il ritrovamento è la cosa più bella che ci ha portato questa esperienza. La più grande soddisfazione è stata ridare la felicità a dei genitori che probabilmente avevano perso la speranza”.

Come è avvenuto l’allontanamento di Allen?

“Erano arrivati da poco al campeggio, stavano montando la tenda, l’ipotesi è che il bambino si sia allontanato attratto dalle luci e dalle bandiere e poi si sia perso. La mamma mi ha detto che è un grande camminatore”.

E lei ha sempre mantenuto la speranza?

“Sì, nessuno di noi l’ha mai persa. Le forze che avevo messo in campo erano veramente valide e sapevamo che il piccolo non si sarebbe allontanato molto. Ritrovarlo vivo era il nostro scopo per cui non ho mai interrotto le ricerche ma le ho fatte rafforzare”.

