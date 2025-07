Martina Stella: "In analisi e mamma single. Ora ricomincio dal musical"

Giovanni Bogani

È ancora bellissima, i capelli lunghi e biondi sono sciolti dietro le spalle, lo sguardo è curioso e vivace, da ragazzina. Ma Martina Stella ha oggi quarant’anni, due figli che adora, e che sono la sua priorità assoluta. Si racconta, fra successi, dubbi, nuove sfide. Orgogliosamente single, e fieramente indipendente.

L’abbiamo incontrata al Sardegna Filming Italy festival nel Forte Village resort di Pula, di cui è stata la madrina. Con lei la figlia Ginevra, tredici anni a novembre: "È una ribelle, un po’ come ero io alla sua età. Ma ci amiamo e ci capiamo moltissimo", dice. Fra poco, Martina, la vedremo sul palco. In un musical. Un ritorno al musical, dove aveva debuttato a 18 anni…

"Sì! All’epoca ero al Sistina, con ‘Aggiungi un posto a tavola’, con la regia di Pietro Garinei, un gigante dello spettacolo. Stavolta sono alle prese con un altro titolo epocale, ‘Cantando sotto la pioggia’. Con me in scena ci sono Lorenzo Grilli, Flora Canto e Vittorio Schiavone, con la regia di Luciano Cannito. A me è affidato un ruolo comico: sono una diva del Muto che non si adatta al cinema sonoro. Ho lavorato su una dizione spiazzante, con il desiderio di strappare un sorriso al pubblico".

Sarete in scena in autunno, dove?

"In ottobre, in tutta Italia. A Roma al Brancaccio, a Milano al Nazionale. Mentre a settembre inizio a girare un film italiano".

A sedici anni fu presa per "L’ultimo bacio", nel ruolo della ragazza che faceva perdere la testa a Stefano Accorsi. Da una vita "normale" all’Impruneta, sulle colline di Firenze, al cuore del mondo del cinema, in un battibaleno. Cosa ha significato diventare famosa a sedici anni?

"Mi ha dato moltissimo: io sognavo il mondo dello spettacolo fin da quando ero bambina. Ma quella occasione ha cambiato la mia vita. Certo, se cominci così presto, devi scontrarti con la tua famiglia".

Con sua madre però il rapporto era molto stretto. La accompagnava sempre…

"Certo: ma nemmeno lei poteva sapere come sarebbe andata a finire. I miei, essendo gente semplice, sono sempre stati con i piedi per terra".

Quando hanno creduto "davvero" in lei?

"Quando sono riuscita a comprarmi una piccola casa, a diciotto anni, con i miei guadagni. Lì ho dimostrato a loro, e a me stessa, che potevo farcela, che quello che facevo aveva senso".

Qual è il suo rapporto col denaro?

"Un rapporto di grande rispetto. Non ho mai fatto spese folli. Sapevo che il denaro mi avrebbe dato la libertà: la forza di essere una donna indipendente".

Per quali cose spende?

"Per i miei figli. Vivo con loro, e voglio che seguano le loro passioni. Mia figlia, per esempio, è affascinata dalle lingue ed è molto portata: ho investito su insegnanti inglesi per coltivare il suo sogno, il suo dono".

È difficile essere madre single, per di più con mille impegni?

"È difficile, ma anche bellissimo. Essere sola non mi fa paura. Certo, avevo il sogno di riuscire a creare una famiglia unita: questo sogno non si è avverato, ma se ne sono avverati altri. E poi, non conta solo quello che desideri: c’entra anche la fortuna. Se tutto nella vita fosse perfetto, sarebbe anche noioso!".

Si tende ancora a pensare che una donna sola non sia considerata totalmente felice. Lei dimostra il contrario.

"Esatto! Una donna sola non è considerata felice, ma io lo sono, e sono completa così. E libera. Non ci sarà, per me, quella famiglia ideale che sognavo, ma c’è questa, reale e bellissima. Dopo la separazione dal padre di mio figlio Lorenzo, non ho più cercato nessuno, e i miei figli non si sono visti nessun altro in casa. C’è un percorso da rielaborare, e non ho fretta".

Il tempo. Il rapporto con il tempo. Come lo vive?

"Sono curiosa, curiosa di vivere i miei quarant’anni, una nuova consapevolezza. Ho sempre avuto un ottimo rapporto col mio corpo, mi sono sempre accettata e amata. Anche adesso, vedo i miei quarant’anni come una possibilità in più, per affrontare personaggi più intensi e maturi".

Leggevo che fa analisi, da qualche tempo. È così?

"Sì, l’ho sempre fatta, per capirmi meglio. È uno strumento che consiglio a tutti, un viaggio che ognuno fa dentro di sé. Sapere osservare la propria mente, gestire i propri pensieri, fondamentale".

Che tipo di mamma è, Martina?

"Sono una mamma molto presente: per Ginevra, tredici anni a novembre, e per Leonardo, che ha tre anni. Tutti e due hanno bisogno di attenzioni, per tutti e due è importante che io ci sia sempre".

Quanto è difficile coniugare carriera e maternità?

"È difficile in generale, in questa società, essere madre e realizzarsi nel lavoro. Noi attrici siamo privilegiate, possiamo permetterci degli aiuti; ma per tante donne riuscire a portare avanti una carriera e essere mamme presenti diventa un obiettivo irraggiungibile. Di solito, è la donna, nella coppia, quella che molla il lavoro per occuparsi dei bambini".

Come riassumerebbe, in poche parole, la sua storia?

"Io vengo da una famiglia semplice, e ho sempre vissuto in modo molto semplice. Sto con i piedi per terra. Dedizione, rigore, serietà. Non si può scappare da questi punti fondamentali, se si vuole durare".