Sarà l’estate dei tormentini. La canzone balneare messa ai voti

Roma, 14 luglio 2025 – Un’estate di tormentini. Anzi, neppure quelli. Hanno ucciso la canzone balneare e, come cantavano gli 883, non si sa neanche il perché. Certo è che l’appiattimento dell’ascolto ha finito col togliere di mezzo le stagioni, creando un ibrido tra Festival e Festivalbar (bei tempi) su cui pesa la poca memorabilità di hit composte da ristretti circoli autorali con conseguente massificazione dell’ascolto.

Se a Sanremo, complici le smanie radiofoniche di Amadeus, il Festival s’è andato via via riempiendo tormentoni fuori stagione (Sinceramente di Annalisa o Un ragazzo una ragazza dei Kolors tanto per fare un paio di esempi) il resto dell’anno la musica si limita ad occupare spazi e a creare personaggi buoni più per gli eventi delle radio che per il mercato dello streaming come dimostrano certi dati di Spotify, magari con accoppiate mosse più ad allargare la propria fan base pescando in quella del partner che da affinità artistiche e autorali. Basta prestare orecchio all’incontro di Sarah Toscano con Carl Brave in Perfect, di Rose Villain con Tony Effe in Victoria’s Secret, di Noemi con Rocco Hunt in Oh ma, di Nina Zilli coi Finley in Quello sbagliato, di Lorella Cuccarini con Riki in Cha che twist, di Elodie con Sfera Ebbasta in Yakuza, ma pure a quello di Marco Mengoni, Sayf e Rkomi con Sto bene al mare.

Intenta più a compiacere l’ascolto (e certe volte neppure quello) che a dire qualcosa, la canzone usa e getta, con la sua incapacità d’incidere sul costume dei tempi, minaccia di produrre un vuoto culturale nella storia di questi anni che niente potrà colmare. E non è certo un caso che i primi due classificati di Sanremo, Olly e Lucio Corsi, abbiano evitato di calarsi nell’agone della hit estiva puntando su altro, così come ha fatto pure un altro protagonista come Achille Lauro.

Alfa e Manu Chao

A me mi piace 6

Al giovane cantautore genovese piace vincere facile e Me gustas tu col suo ritmo insinuante è un boccone troppo prelibato per rinunciarci, fra l’altro col placet dello stesso Mau Chao. Per Alfa, niente di nuovo sotto al sole, ma bersaglio centrato con l’abilità che ormai in molti gli riconoscono.

Alessandra Amoroso

e Serena Brancale

Serenata 5 e mezzo

Un prodotto, più che un brano, giocato sulle comuni radici pugliesi per dare vita a una connection studiata a cui dietro la cascata di ritmi, espressioni, colori manca un po’ di anima. Girandola di citazioni. Dal sirtaki a Marcella (io domani glielo dico…)

Anna

Désolée 6 e mezzo

Dopo aver cavalcato l’onda di 30° un anno fa, Anna si conferma una rapper generazionale a colpo sicuro. Anzi una Baddie scaltra al punto giusto da giocare col suo personaggio chiassoso ed eccessivo (“stasera io non faccio come si deve, faccio vedere a tutti come si beve”) capace di giustificare perfino un’avventura reggaeton dozzinale come questa.

Giorgia

L’unica 5

Il team autorale (un po’ inflazionato) le confeziona un brano fresco e spigliato. Ma lei merita di più. Anche perché di Annalisa ne basta una. A fine estate è attesa con una ballata. E c’è da giurare che sarà nuovamente Giorgia.

Fedez e Clara

Scelte stupide 4 e mezzo

Meglio il gossip, smentito, della loro liaison che il brano partorito dall’incontro. E il problema è lei, che non riesce a mettere i colori giusti, nonostante sonorità talora interessanti. E poi te lo raccomando quell’autotune.

Annalisa

Maschio 5 e mezzo

Il brano cerca nuovi codici pop pescando nel passato (leggi Raffa) e lei ci aggiunge i suoi variegati colori d’interprete, ma l’effetto, al di là della verve, non sorprende. Team di scrittura rodato e citazioni di Gesù e Maria un po’ provocatorie. Verrebbe da dire, tutto qui?

Pinguini Tattici Nucleari

e Max Pezzali

Bottiglie vuote 7

Ecco un incontro riuscito. Voluto, cercato, e infine realizzato lasciando qualcosa di buono all’ascolto tanto su disco che sui palcoscenici. Ci sono volute alcune settimane per vederlo decollare, ma poi s’è imposto come uno dei riferimenti della stagione.

Boomdabash

e Loredana Bertè

Una stupida scusa 4

Soprattutto quando è stato fortunato, replicare il passato espone sempre al rischio di deludere. Ed è quanto capita al sodalizio di Non ti dico no, incappato stavolta in un reggae molle e debolissimo. Di sicuro “devo farci l’abitudine come alla pizza senza glutine” non diventerà il verso dell’estate.