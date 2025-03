Papa Francesco ha passato una notte tranquilla. Le sue condizioni sono stazionarie

Roma, 6 marzo 2025 - Papa Francesco ha passato una notte tranquilla e sta ancora riposando, al momento del comunicato della sala stampa della Santa Sede. Bergoglio è giunto al 21esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono stazionarie, non si sono più registrati "episodi di insufficienza respiratoria" dei giorni scorsi. I medici comunque non hanno ancora sciolto la prognosi. Il Pontefice durante il giorno effettua l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte viene ventilato in maniera meccanica non invasiva, incrementata anche la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva necessaria per una persona che è da tanti giorni in ospedale. Durante il giorno il Papa trascorre la giornata in poltrona e non a letto.

