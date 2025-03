Meteo: 8 giorni di pesante maltempo sull’Italia

Roma, 6 marzo 2025 – Temperature anche oltre i 20 gradi, sole, bel tempo (e smog). E' stato un inizio di marzo che ha dato l’illusione dell’arrivo della primavera. Ma un brusco stop arriverà nel weekend e tutta la prossima settimana sarà all’insegna del maltempo, che a tratti potrebbe essere anche piuttosto pesante. Sull’Italia – segnalano infatti gli esperti di previsioni meteo – transiterà un treno di perturbazioni che potrebbe portare piogge anche per otto giorni. Vista la distanza temporale per i dettagli meglio seguire gli aggiornamenti, ma le mappe dei principali siti meteo lasciano poco spazio ai dubbi. Non farà freddo, ma la colonnina di mercurio rientrerà verso la media del periodo