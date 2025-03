Omicidio Pescara, due minorenni condannati per la morte del 16enne Thomas Luciani

Pescara, 6 marzo 2025 - È arrivata la sentenza per l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso l’anno scorso con 25 coltellate nel parco 'Baden Powell' di Pescara. I due ragazzi accusati della morte, che all’epoca dei fatti avevano 16 anni, sono stati condannati a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni di reclusione.

Gli imputati, che compiranno 17 anni nei prossimi mesi, sono stati riconosciuti colpevoli di concorso in omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, oltre ai 25 fendenti, sul corpo esanime di Christopher i due ragazzi si sono stati scagliati anche con calci, sputi e una sigaretta spenta, il tutto per un debito di 70 euro. I due imputati hanno seguito l'udienza da remoto, dalle carceri di Roma e Bari dove sono reclusi da oltre otto mesi.

La nonna: “Il mio è ergastolo del dolore”

"Pena abbastanza giusta: l'ergastolo l'ho avuto io quel 23 giugno, l'ergastolo del dolore. Loro vedranno la luce del sole, il mio Crox non più. Mi spiace anche per loro perché sono ragazzi ma devono capire che chi sbaglia paga”. Lo ha detto la nonna di Thomas 'Crox' Luciani, Olga Cipriano, commentando a caldo la sentenza del Tribunale dei Minori che ha condannato a pene severe i due minorenni autori del delitto di Pescara. (

Omicidio volontario aggravato

Christopher, 'Crox' per gli amici, è stato ucciso il 23 giugno 2024. La pm della procura per i minorenni dell'Aquila, Angela D'Egidio, aveva chiesto 20 e 17 anni. L’accusa per entrambi era di omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. ll processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse, nel tribunale per i minorenni dell'Abruzzo blindato.