Trump e Musk, la guerra continua. Il patron di Tesla lancia il ‘Partito America’. Il tycoon: “Stiamo prendendo il controllo del Doge”

Roma, 7 giugno 2025 - L'amministrazione americana deve togliere a Elon Musk il controllo di SpaceX. A chiederlo è Steve Bannon che, intervistato da Corriere della Sera, spara a zero sul "narcisista" patron di X, Tesla e Starlink, che non ha mai amato. Innanzitutto, ha detto, bisogna "sospendere il suo nulla osta di sicurezza, in attesa di indagini per le droghe e il coinvolgimento con la Cina. Ed è un immigrato illegale? Credo di si'". Nel frattempo, "bisogna assicurarsi che il governo abbia il controllo della gestione di SpaceX, perché ha minacciato di tagliare il suo più grosso programma, già finanziato dal governo. Musk è chiaramente una persona instabile", ha avvertito.

La guerra tra Trump e Musk è tutt’altro che finita e la mossa del presidente Usa è quella di prendersi “il controllo del Doge”, precisando che "rimarranno molte delle persone" assunte da Elon Musk. "Abbiamo risparmiato centinaia di migliaia di dollari", aggiunge.

E' guerra aperta tra Donald Trump ed Elon Musk

Ma dall’altro lato anche Musk non molla e fonda un nuovo partito. 'Partito America'. sarebbe il nome scelto dal miliardario per la nuova formazione politica che, a suo dire, i cittadini vogliono. "Il popolo si è espresso", ha scritto su X dopo il sondaggio lanciato ieri sul suo social. "In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione di centro!", ha spiegato, "ed esattamente l'80% delle persone è d'accordo. Questo è il destino". Oltre 5 milioni e seicentomila persone hanno risposto al quesito: "E' venuto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l'80% che sta nel mezzo?". L'80,4 per cento ha risposto sì, contro un 19,6% di no, a quanto risulta dal post su X.