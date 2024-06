I funerali di Thomas a Rosciano. E a Pescara compare la scritta “assassini”

Pescara, 28 giugno 2024 – Lutto cittadino oggi a Rosciano per il funerale di Christopher Thomas Luciani, il sedicenne ucciso domenica scorsa da due coetanei nel parco Baden Powell di Pescara. La cerimonia si svolgerà dalle ore 17, nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, e a officiarla saranno l'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e il parroco don Mario Spadaccini. "Per chi vuole dare l'ultimo saluto al mio angelo...", scrive sui social, postando la foto del necrologio, la nonna, che si prendeva cura di 'Crox' (come lo chiamavano gli amici) da quando aveva tre anni e mezzo.

La fiaccolata in ricordo di Christopher Thomas Luciani davanti al parco 'Baden Powell' a Pescara (Ansa)

Lutto cittadino anche a Pescara

E, dalle 16.30 alle 18.30, sarà lutto cittadino anche a Pescara. Il sindaco Carlo Masci lo ha deciso "certo di interpretare i sentimenti e le emozioni dell'intera collettività, attonita e incredula di fronte alla fine del giovane di Rosciano". Dunque bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali.

La scritta "assassini" nel parco

Intanto le iniziali dei cognomi dei due presunti responsabili del delitto con le scritte "assassini" e "Christopher vive" sono comparse sul prato sintetico del campetto di calcio del parco Baden Powell. Chi le ha vergate ha usato la bomboletta spray e accanto ha lasciato anche un simbolo che ricorda quello dei "doni della morte" della celebre saga di Harry Potter. Il tutto però è stato prontamente ripulito dal personale del Comune, così come è stato rimosso uno striscione dal tenore analogo.

Con ordinanza del sindaco, il parco è stato chiuso al pubblico per alcuni giorni, proprio per evitare il continuo viavai di curiosi. Il delitto si è consumato in un'area di vegetazione esterna al parco, di pertinenza delle ferrovie, a cui era possibile accedere grazie a una rete danneggiata, che ora è stata riparata.

Lo striscione comparso all'ingresso del parco 'Baden Powell' a Pescara (Ansa)

L’autopsia

L’autopsia ha rivelato che a provocare la morte del ragazzo sono state lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno choc emorragico irreversibile. Christopher sarebbe morto rapidamente. L'esame ha confermato il numero di colpi emerso in sede di ispezione cadaverica, cioè 25.