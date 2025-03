Trentenne muore accoltellato dopo lite in famiglia a San Severo, la moglie: mi sono difesa

Roma, 6 marzo 2025 – Avrebbe accoltellato il marito per difendersi da una sua aggressione. E' la confessione della moglie di Mario La Piera, il trentenne di San Severo, nel Foggiano, morto nella notte in ospedale dopo essere arrivato con una ferita da fendente all'addome. Tutto è avvenuto ieri sera nell'abitazione dove la coppia vive con due figli piccoli, che però non erano in casa al momento dell’aggressione. La vittima era un muratore, la moglie è una casalinga. I due non avevano mai mostrato di avere problemi di coppia.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due è nata una lite per futili motivi e la donna – secondo quanto lei stessa ha raccontato ai carabinieri – ha accoltellato l'uomo per difendersi da una sua aggressione. E' stata sempre lei a chiamare subito dopo i soccorsi, che hanno portato l’uomo all’ospedale cittadino Masselli Mascia in condizioni disperate. I sanitari hanno fatto il possibile per tentare di salvargli la vita ma ogni sforzo è stato inutile. Le ferite inferte all’addome si sono rivelate troppo gravi e nella notte, poche ore dopo il ricovero, è deceduto.

I carabinieri stanno verificando le dichiarazioni della donna e, insieme al pm di turno di Foggia, indagano per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione. In passato i carabinieri non hanno mai ricevuto alcuna denuncia o segnalazione per litigi in famiglia da parte dei coniugi. Al momento nessun provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti della donna.