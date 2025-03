Sciopero treni 8 marzo 2025: orari e servizi garantiti da Trenitalia, Italo e Trenord

Roma, 6 marzo 2025 - Si avvicina il nuovo sciopero nazionale di 24 ore, e a preoccupare è soprattutto lo stop dei treni. Per sabato 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, si torna a manifestare con le sigle Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Cla. Si fermeranno scuole, università, strutture sanitarie e alcuni comparti del settore trasporti (tra cui aerei e autostrade). Incroceranno le braccia Trenitalia, Italo, Trenitalia Tper, Trenord, mentre resta escluso il trasporto pubblico locale. Di seguito, le informazioni per organizzare al meglio la giornata, nonostante il fermo con orari, servizi garantiti e procedure di rimborso per i viaggiatori.

Durante lo sciopero che inizia alle 21 di venerdì 7 marzo e termina alla stessa ora di sabato 8 marzo, Trenitalia garantirà alcuni servizi essenziali per Frecciarossa, Intercity e treni regionali, in conformità con quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Per monitorare in generare i treni Frecciarossa e Intercity garantiti è possibile visitare la pagina dedicata agli scioperi, qui. Tutti i treni a lunga percorrenza garantiti l’8 marzo si trovano invece in questo elenco. Per il trasporto regionale, saranno assicurate alcune corse nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero potranno completare la corsa solo se l’arrivo è previsto entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Per informazioni aggiornate, è consigliabile consultare l’app Trenitalia o contattare il numero verde 800 89 20 21.

Lo sciopero Trenord coinvolgerà i treni regionali, suburbani e aeroportuali, con alcune corse garantite per limitare i disagi ai viaggiatori. Nella giornata di venerdì 7 marzo, circoleranno i treni che partiranno entro le 21 e con arrivo previsto entro le 22. Sabato 8 marzo, invece, il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 6-9, mentre dalle 18 la circolazione tornerà regolare. Per i collegamenti con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni Malpensa Express, saranno disponibili autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50. L’elenco completo dei treni garantiti sarà consultabile sui canali ufficiali di Trenord.

Anche Italo aderisce allo sciopero ferroviario di 24 ore, dunque dalle 21 di venerdì 7 marzo alle 21 di sabato 8 marzo 2025. Si prevedono cancellazioni o modifiche; e per conoscere le corse garantite durante l’agitazione, è possibile consultare il sito ufficiale.

I viaggiatori che decidono di rinunciare alla partenza a causa dello sciopero ferroviario dell’8 marzo 2025 hanno la possibilità di richiedere un rimborso o di riprogrammare il viaggio con Trenitalia. Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza del treno prenotato, mentre per i treni regionali la richiesta deve essere effettuata entro le 24 del giorno precedente allo sciopero. Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare questa pagina. Per quanto riguarda Italo, è possibile consultare la pagina assistenza da qui.

Italo offre il rimborso per cancellazioni o ritardi oltre i 60 minuti, con possibilità di rimborso integrale o viaggio alternativo. Per ritardi in arrivo, è previsto un indennizzo del 25% tra 60 e 119 minuti e del 50% oltre 120 minuti. I ritardi del servizio intermodale Italo+Itabus non danno diritto a indennizzo.

È previsto anche uno sciopero del trasporto aereo per l’intera giornata dell’8 marzo, mentre il settore autostradale si fermerà dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 dell’8 marzo (24 ore).

Il trasporto pubblico locale è esente dallo sciopero di sabato, pertanto non subirà interruzioni dirette. Tuttavia, considerati gli altri scioperi, potrebbero verificarsi difficoltà nei collegamenti con le stazioni ferroviarie.