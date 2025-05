Tina Modotti in 60 opere. Fotografa e militante

In circa 60 opere – grazie a che a lettere, documenti, articoli – la mostra Tina Modotti. Donna, fotografa, militante. Una vita fra due mondi, ricostruisce l’ultima parte della vita di Modotti: fotografa, attrice e attivista politica italo-americana. Un’esposizione, dal 14 maggio al Museo di Roma in Trastevere, che illustra il percorso della fotografa in Messico, i suoi legami con gli ambienti culturali e la sua iscrizione al Partito comunista messicano, fino agli ultimi scatti durante l’esilio a Berlino, nel 1930.