Alberto Sordi Family Award. Ecco i magnifici 14

Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria per l’“Alberto Sordi Family Award 2025”, il prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore, e organizzato alla casa del Cinema di Roma dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro”. Ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso. Sono quattordici i premiati di quest’anno: Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Jimmy Ghione, Maurizio Battista, Giampaolo Rossi, Davide Maria Desario, Mariarita Grieco, Giovanni Alibrandi, Nicola Formichella, Tommaso Cerno, Fabio Brescacin, Marco Palmieri, Lorenzo Castelluccio e Nicola Santini.

Nella foto: da sinistra Antonella Ponziani, Igor Righetti, Massimiliano Filippini, Fioretta Mari e Massimiliano Varrese