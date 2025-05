“Mai più la guerra”. Nella prima domenica da Papa Prevost cita Ucraina e Gaza

09:53

Piazza San Pietro in festa

Canti, cori per il Papa, canzoni improvvisate alla chitarra, palloncini a forma di cuore e tante bandiere. Piazza San Pietro oggi è in festa, mentre continuano ad arrivare i fedeli da ogni parte del mondo al suono di tamburi e trombe, con l'ingresso delle bande musicali nel giorno del Giubileo a loro dedicato. Tra la folla c'è anche un piccolo pupazzo di pezza con le sembianze del Papa. "Lo abbiamo preparato per il nuovo pontefice con un gruppo di ragazzi con disabilità che seguiamo", spiega suor Marina, religiosa missionaria francescana dell'Ecuador in piazza per il primo Regina Caeli di Leone XIV. "Ci ha fatto tanta gioia vederlo. Speriamo nella pace per l'umanità tramite il suo lavoro, nel nostro Paese viviamo tanta violenza e vogliamo scappare", dice ancora la suora, mentre in tanti si avvicinano per chiederle una foto con la bambola che desidera, in qualche modo, consegnare al Papa. Altri smartphone sono invece puntati verso le bande che si posizionano nello spazio a loro riservato nella piazza, sotto al sagrato. Tanti gli applausi per gli sbandieratori.