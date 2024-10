Meloni contro il Consiglio d’Europa: “Polizia italiana razzista? Ingiurie”

Roma, 22 ottobre 2024 – Tensione fra la Consiglio europea e Giorgia Meloni. Questa volta ad alimentare la polemica non sono questioni di economia o finanza pubblica.

La presidente del consiglio ha infatti risposto a quanto contenuto nell’ultimo rapporto dell’Ecri, l'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa che sottolineato come “in Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana”.

Insomma, l’accusa è quella che le forze di polizia italiane compiano attività che non trattano nella stessa maniera tutte le persone ma che vengano attuate pratiche e “profilazioni” specifiche per gli stranieri.

Affermazioni davanti alle quali, Giorgia Meloni ha replicato via social: “L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa – si legge su Instgram –, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre Forze dell'Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie”.

Non solo. L’Ecri chiede un intervento della politica italiana: “Le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l'esistenza della profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale”, chiedendo quindi all'Italia uno studio completo e indipendente.

Ma non solo. L’Ecri invita anche le autorità italiane ad avere atteggiamenti e parole differenti. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ha infatti invitato l'Italia a istituire un organismo indipendente ed efficace per la parità e a rafforzare l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) come ente di coordinamento ufficiale.

Nel rapporto, l'Ecri raccomanda all'Italia di adottare un piano d'azione nazionale contro il razzismo e di intraprendere campagne per promuovere uguaglianza e dialogo interculturale. "Le autorità italiane devono fare di più per combattere l'incitamento all'odio, soprattutto da parte di personaggi pubblici", si legge nel rapporto.

Pur riconoscendo i progressi compiuti nel campo dell'uguaglianza Lgbti e del contrasto al bullismo, l'Ecri segnala ancora la presenza di pregiudizi, discriminazioni e la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine da parte dei gruppi vulnerabili.