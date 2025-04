Libro sull’Islam, la lettera di Francesco a Mazzuca e Girotti Zirotti: "Un lavoro importante"

Papa Francesco costruttore di ponti per il dialogo e la pace ha ringraziato e inviato una lettera di incoraggiamento e benedizioni agli autori del libro ‘Noi fratelli’, pubblicato dalla Mondadori pochi mesi prima dello storico evento di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, dove venne firmato il Documento sulla Fratellanza Universale per la pace e la convivenza tra i popoli. Nel libro di Stefano Girotti Zirotti e Giancarlo Mazzuca, già direttore del Quotidiano Nazionale, si ripercorre la storia dalla nascita dell’Islam fino ai giorni nostri, mettendo in risalto i tentativi di dialogo dal 700 fino ai giorni nostri. Dai primi califfi e antichi vescovi, attraversando guerre e rivoluzioni, si giunge al ponte ideale costruito da Jorge Mario Bergoglio insieme al Grande Imam, Almhad Al Tajeb, dopo la frattura di Ratisbona, quando papa Ratzinger venne accusato per aver menzionato le frasi dei tempi delle Crociate. Francesco apprezzò particolarmente i contenuti descritti in un periodo pericoloso e tumultuoso a causa dell’Isis e degli attentati jihadisti. Il Santo Padre inviò una lettera con sigillo papale, firmata personalmente ed inviata ai due giornalisti e scrittori, ringraziandoli "per aver affrontato il tema della fratellanza tra cristiani e musulmani, che – come sapete – mi sta molto a cuore. Siete stati audaci e al tempo stesso realisti".