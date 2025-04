Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: morti due ragazzi, altri tre feriti. Uno è minorenne

Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. Le due vittime sono morte subito dopo essere state trasportate negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.

La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade di Monreale in questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso.

Tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno degli aggressori, armato di pistola, ha iniziato a sparare. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che alcuni feriti non facessero parte dei gruppi che si sono affrontati. Quando sono stati esplosi i colpi di pistola c'è stato il fuggi fuggi generale, e il panico tra gli avventori. I carabinieri, che coordinano le indagini, stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per risalire a chi ha esploso i colpo idi pistola. Dopo il trasporto dei giovani, negli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.