Neonato prematuro rapito dai genitori: senza cure rischia di morire entro 12 ore

Roma, 22 ottobre 2024 – Un neonato di soli 17 giorni, nato prematuro, è scomparso dal reparto maternità di Aulnay-sous-Bois, alle porte di Parigi. A rapirlo sarebbero stati i genitori, che sembrerebbero aver già raggiunto il Belgio nella loro fuga. Per ritrovare il piccolo, è scattato un piano di “allerta rapimento” su scala nazionale: diffuse le foto dei sospetti e una descrizione del bambino. Al momento non sono chiare le motivazioni per cui il piccolo sarebbe stato rapito.

"Santiago, neonato di sesso maschile, di 17 giorni, capelli biondi, t-shirt marrone e pigiama bianco è stato rapito nella maternità dell'ospedale Robert Ballanger fra le 23 e le 23:30 di ieri sera", si legge nello scarno comunicato emanato dal ministero dell’Interno. Dove si sottolinea che il bimbo essendo nato prematuro, ha bisogno di "controlli medici costanti”.

A dare l'allerta è stato il personale di servizio di neonatologia, secondo cui, senza cure mediche continue, la speranza di vita del neonato non supererebbe le 12 ore. Secondo quanto riportato da un’infermiera, la coppia si sarebbe trovata in ospedale nella tarda serata di lunedì e avrebbe lasciato l’edificio con un borsone, che inizialmente non ha destato alcun sospetto, ma che è stato probabilmente usato per trasportare il neonato.

Secondo le ultime indicazioni, ottenute a seguito dell’allarme, i due sarebbero già in Belgio. La giustizia francese ha chiesto la cooperazione delle autorità locali.