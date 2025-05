Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Bessent: “Progressi sostanziali”

Washington, 11 maggio 0225 – C’è l’accordo tra Cina e Usa sui dazi. Una svolta nella battaglia commerciale scoppiata con le tariffe introdotte da Trump sulle importazioni dei prodotti cinesi: ad annunciarlo è la Casa Bianca.

Al momento non si conoscono i dettagli dell’intesa tra i due Paesi, raggiunta in un serratissimi colloqui in Svizzera tra i vertici statunitensi e la delegazione cinese guidata dal vice premier He Lifeng.

Il Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent (a sinistra) e Jamieson Greer dopo i colloqui con la Cina a Ginevra

Bessent: “Progressi sostanziali”

"Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali”, ha commentato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, due round di colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Cina.

“Domani daremo i dettagli, ma posso dirvi che i colloqui sono stati produttivi”, ha affermato il segretario al Tesoro, precisando di aver “parlato ieri sera con il presidente Trump e lui è pienamente informato di quanto sta accadendo. Domani mattina ci sarà un briefing completo”.

Come sono andati i colloqui

"Sono stati due giorni molto costruttivi, come ha sottolineato il segretario”, a fatto eco Jamieson Greer, rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, nella nota diffusa dalla Casa Bianca. “È importante capire quanto velocemente siamo riusciti a raggiungere un accordo, il che riflette che forse le differenze non erano così grandi come si pensava”, ha aggiunto.

Emergenza Usa: “Deficit di 1.200 miliardi di dollari”

Greer ha quindi ricordato la ragione dei colloqui con la delegazione cinese guidata dal vice premier He Lifeng: "Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale di 1.200 miliardi di dollari, per cui il presidente ha dichiarato l'emergenza nazionale e ha imposto le tariffe, e siamo fiduciosi che l'accordo raggiunto con i nostri partner cinesi ci aiuterà a lavorare per risolvere l'emergenza nazionale''.