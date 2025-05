Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump Si tratta del soldato israeliano-americano Edan Alexander: il rilascio dovrebbe avvenire entro martedì. L’organizzazione palestinese: “Disponibili a immediati negoziati per il cessate il fuoco” e la riapertura dei valichi. Il presidente Usa sta per arrivare in Medio Oriente.