Cos’è l’Alerte enlèvement, l’allarme rapimento scattato per la piccola Celya in Francia

Roma, 13 luglio 2024 – Il sistema ‘allarme rapimento’ francese (‘Alerte enlèvement’) è scattato venerdì scorso per cercare di trovare Celya, la bambina di 6 anni scompara a Rouen. Purtroppo, nonostante l’allerta, il corpo di Celya è stato trovato poco dopo in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l'If. Ma come funziona l’ Alerte enlèvement e quanti bambini ha salvato?

Il sistema di allarme rapimento francese è stato concepito per allertare la popolazione in caso di rapimento di bambini, diffondendo informazioni accurate su vasta scala, affinché il ritrovamento avvenga il più rapidamente possibile. L’allarme è ispirato al più famoso ‘AMBER alert’, lanciato negli Stati Uniti e in Canada ed è stato introdotto in Francia nel 2006.

L’Alerte enlèvement, per essere attivato, richiede una serie di criteri relativi al bambino scomparso: la vittima deve essere un minore e deve essere stata rapita, non può essere semplicemente scomparsa. Inoltre, la sua vita deve essere in pericolo e il pubblico ministero deve essere in possesso di informazioni che, se diffuse, possono consentire il ritrovamento.

Il messaggio di allerta viene diffuso attraverso le agenzie di stampa, le televisioni, la radio, tramite i cartelloni luminosi sulla rete stradale e nelle stazioni. Inoltre, il Ministero della Giustizia diffonde l'Alerte Enlèvement sul proprio sito internet e sulle pagine Twitter e Facebook. Il Ministero può contare su circa 60 media partner che si impegnano a trasmettere l’allerta ogni 15 minuti per 3 ore. Dopo questo periodo, i media sono liberi di continuare a trasmettere l'allarme senza obblighi rispetto alle tempistiche. L'allarme viene immediatamente revocato quando il bambino viene ritrovato.

Il messaggio di allerta deve essere semplice e preciso: vengono diffuse le informazioni utili a trovare il bambino come la sua età, l’altezza, le caratteristiche fisiche, i vestiti che indossava l’ultima volta che è stato visto,... È importante che il messaggio inviti le persone a non intervenire personalmente, ma a chiamare un determinato numero di telefono.

Tra il 2006 e il 2024, il dispositivo di allerta è stato attivato 33 volte (31 in Francia e 2 nei Dipartimenti d’oltremare). Per trentuno allarmi, le operazioni di ricerca hanno avuto successo e i minori sono stati trovati. In solamente due occasioni l’allarme non è servito e le vittime sono state ritrovate senza vita.