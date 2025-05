Ucraina, arrestati tre ucraini: preparavano attentati per conto della Russia in Germania. Ue, nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca

Roma., 14 maggio 2025 – Alla vigilia dell’atteso incontro a Istanbul per un cessate il fuoco di 30 giorni tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno approvato un 17esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, nel mirino le petroliere "fantasma" del Cremlino. Il nuovo pacchetto è indipendente dalle "massicce" sanzioni invocate da Zelensky e previste nel caso in cui Putin rifiuti di negoziare.

E mentre proseguono i raid russi sull’Ucraina e Mosca sostiene di aver preso il controllo del villaggio di Mikhailivka, nella regione di Donetsk, oggi la polizia tedesca ha fermato tre ucraini sospettati di preparare attentati per conto di Mosca.

Riguardo alla condivisione delle armi nucleari, Macron ha ribadito che la Francia è "pronta ad aprire" una discussione sullo schieramento di aerei francesi dotati di testate nucleari in altri paesi europei, in modo simile a quanto stanno facendo gli americani per condividere il loro ombrello atomico. "Definirò il quadro in modo ufficiale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha dichiarato l'inquilino dell'Eliseo. Tuttavia, ha specificato tre condizioni per questa riflessione sulla deterrenza nucleare francese: "La Francia non pagherà per la sicurezza altrui"; inoltre, questo potenziale dispiegamento "non avverrà a scapito di ciò che serve a noi" e infine "la decisione finale" sull'uso di tale arma "spetterà sempre al Presidente della Repubblica, capo delle forze armate".

Zelensky e Macron

Segui la diretta