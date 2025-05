Il Papa ha ricevuto Jannik Sinner

Città del Vaticano, 14 maggio 2025 – Jannik Sinner e Angelo Binaghi sono stati ricevuti questa mattina in udienza privata da papa Leone XIV. L’occasione dell’incontro sono gli Internazionali BNL d’Italia in corso in questi giorni a Roma. Con il numero 1 del tennis mondiale e il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) anche le rispettive famiglie.

Robert Prevost, eletto pontefice la settimana scorsa, non ha mai nascosto la sua passione per il tennis, sport che in passato ha praticato a livello dilettantistico.

E chissà che prima o poi non scappi un match fra il Santo Padre e l’altoatesino. All’ipotesi, suggerita dai giornalisti in conferenza stampa qualche giorno fa, Sinner ha risposto imbarazzato: “Giocare col Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà...Ho saputo che ha giocato da piccolino e per noi tennisti è una bella cosa sapere che al Papa piaccia il nostro sport”.

Stuzzicato sulla sua passione tennistica nella sua prima conferenza con media, Prevost aveva scherzato sulla possibilità di giocare una partita con un professionista. "Io porto Agassi", era stata la battuta di un giornalista: "Basta che non porti Sinner", aveva replicato il Papa.

E invece nelle stanze vaticane è arrivato proprio Sinner, senza racchetta ma con i trofei della Coppa Davis della Billie JK Cup vinti dalle nazionali azzurre nel 2024. L’azzurro è fresco della vittoria di ieri agli ottavi di finale degli Internazionali: nel terzo match dopo i tre mesi di squalificia Jannik ha battuto lo scomodo Cerundolo in tre set.