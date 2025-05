Ucraina, Putin invita Kiev a riprendere i negoziati. Trump esulta: “Giorno grandioso”. Zelensky: "Segnale positivo: confermi il cessate il fuoco da domani"

Roma, 11 maggio 2025 - Vladimir Putin ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio. Un annuncio a sorpresa del presidente russo che ha trovato subito l'approvazione del suo omologo americano, Donald Trump: "Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l'Ucraina", ha affermato il tycoon in un messaggio diffuso nella notte. "Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate se questo interminabile bagno di sangue finirà, come si spera", ha aggiunto il presidente Usa. Putin lo ha annunciato con un discorso alla nazione trasmesso in televisione nella notte, parlando di "negoziati seri" finalizzati a "una pace forte e durevole". E lo zar non ha escluso che le trattative possano condurre a "una nuova tregua", con un chiaro riferimento alla richiesta di cessate il fuoco senza condizioni per una durata di 30 giorni avanzata ieri dai capi di Stato e di governo dell'Unione Europea giunti a Kiev. Putin ha chiesto di riprendere i negoziati interrotti alla fine del 2022, direttamente e senza precondizioni. "Proponiamo di iniziare senza indugio giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si erano svolti in precedenza e dove erano stati interrotti". E ha aggiunto: "La nostra proposta è sul tavolo, la decisione ora spetta agli ucraini e ai loro tutori". Secondo il presidente Trump: "Sarà un mondo completamente nuovo e molto migliore", poi ha promesso: "Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada". Più tiepido il presidente francese Emmanuel Macron: "E' un primo passo, ma non sufficiente", sottolineando "un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati". Il numero uno dell'Eliseo non si fida: "Sta cercando una via d'uscita, ma vuole comunque guadagnare tempo".

