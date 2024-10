Chi è Claudio Gioè, volto di Mike Bongiorno nella serie Rai. Una ex famosa nella sua vita privata

Roma, 21 ottobre 2024 – Palermitano, classe ’75, tra gli attori più apprezzati della scena televisiva e cinematografica italiana, il volto di Claudio Gioè è per il grande pubblico televisivo associato alla serie Makàri, che ha ottenuto tanto successo sul palinsesto Rai. La carriera dell’attore è in continua ascesa, ed è ora il protagonista della miniserie Mike, dedicata alla figura intramontabile di Mike Bongiorno. La serie, in onda su Rai1 il 21 e 22 ottobre 2024, celebra il centenario della nascita di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana, raccontando la sua carriera e il suo impatto sul piccolo schermo.

Siciliano di Palermo, nato il 27 gennaio 1975, Claudio Gioè, sin dai suoi esordi ha dimostrato una versatilità rara, capace di passare con disinvoltura dai ruoli drammatici a quelli più leggeri. Diplomato al Liceo Classico Giuseppe Garibaldi della sua città, si trasferisce a Roma per proseguire gli studi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dove frequenta seminari con il grande regista Luca Ronconi. Da qui inizia la sua carriera teatrale prima di approdare al cinema e alla televisione.

Il debutto cinematografico arriva nel 1998 con The Protagonists di Luca Guadagnino, e successivamente si afferma come uno degli attori più promettenti del nuovo cinema italiano, grazie a film come I cento passi (2000) di Marco Tullio Giordana, dove interpreta l’amico di Peppino Impastato, e La meglio gioventù (2003), sempre diretto da Giordana, che gli vale il Nastro d’Argento come miglior attore. Un successo dietro l’altro per l’attore siciliano che raggiungere la grande popolarità con le fiction: da Il capo dei capi a Squadra antimafia, passando per Sotto copertura e Il sistema.

Proprio la fiction “Il capo dei capi”, dove Gioè interpreta Totò Riina, gli regala la grande popolarità. Seguono tanti altri lavori: da “La mafia uccide sempre d’estate”, “Sotto copertura”, la seconda stagione di Rosy Abate, “Vite in fuga” con Anna Valle. Il vero successo per Gioè sul piccolo schermo arriva con Makàri, serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Ambientata nella suggestiva cornice della Riserva dello Zingaro in Sicilia, la fiction racconta le avventure del protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Gioè, un ex giornalista che si reinventa detective dilettante. La sua performance ha conquistato il pubblico, grazie anche alla capacità dell’attore di far emergere il lato ironico e umano del personaggio.

Tutto tace sul fronte della vita privata dell’attore. Nonostante la notorietà, Claudio Gioè ha sempre mantenuto un grande riserbo sulla sua vita lontano dalle telecamere, lontano dalle pagine dei giornali di gossip. Si sa poco delle sue relazioni sentimentali, attualmente single in passato è stato legato per circa quattro anni all’attrice Pilar Fogliati, notizia svelata dall’interessata in occasione di una intervista televisiva, ma solo dopo la fine della loro storia.