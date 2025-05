Isola dei Famosi 2025: nominati, esclusi e il ruolo di Simona Ventura. “Vallesi? Pensavo fosse Luca Carboni”

Simona Ventura e Veronica Gentili conducono l’Isola dei Famosi 2025. Questo è quello che è emerso in maniera evidente dalla prima puntata, quella andata in onda mercoledì 7 maggio su Canale 5, del surviving game.

"Visto che ci sei tu, posso fare io la poliziotta buona e tu farai quella cattiva”: così la conduttrice Veronica Gentili ha investito l’opinionista Simona Ventura del ruolo, di fatto, di co-conduttrice. "Crederci sempre, arrendersi mai”: con il famosissimo, e iconico, mantra tipico proprio di Simona Ventura è iniziata questa edizione dell’Isola dei Famosi.

La prima a lanciarsi in mare dall'elicottero è stata la vera prima: Cristina Plevani. Prima nella storia italiana del Grande Fratello a vincere un reality show in tv e prima a lanciarsi in acqua e dare il via alla nuova, e si spera prima edizione del nuovo corso, stagione dell'Isola dei Famosi. A lanciarsi subito dopo di lei è Antonella Mosetti, una delle naufraghe che hanno già fatto maggiormente discutere per i suoi trascorsi.

Cristina Plevani e Antonella Mosetti con Pierpaolo Pretelli all'arrivo all'Isola dei Famosi 2025

Primo uomo a lanciarsi è invece l'attore Mirko Frezza, mentre tocca poi alla più "matura" del gruppo: la 66enne Patrizia Rossetti. Tocca poi ad Omar Fantini e Alessia Fabiani, seguono Loredana Cannata e Paolo Vallesi.

L'unico a non lanciarsi dall'elicottero è stato Mario Adinolfi, arrivato a bordo di un’imbarcazione.

I venti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 hanno iniziato il surviving game divisi in due squadre: i Senatori, ovvero i naufraghi che hanno più di 40 anni d'età, e i Giovani, ovvero chi è al di sotto di questa soglia.

I due naufraghi esclusi dai Veterani sono Mirko Frezza e Loredana Cannata, che andranno a vivere a Montecristo. Ovvero una spiaggia segreta e inospitale. L’attore l’ha presa bene: “Paolo Vallesi non mi ha salvato? Io pensavo che fosse Luca Carboni”.

I naufraghi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

La squadra dei Giovani non si è invece lanciata dall’elicottero, ma è stata portata direttamente su una palafitta. Le due escluse sono Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Anche loro due finiscono sulla spiaggia Montecristo.

Sin da subito sono apparsi più ricchi di sostanza e contenuti i Veterani, fra i Giovani tendenza a fare il “brillantone” da parte di Spadino, alto tasso di permalosità da parte di Camila Giorgi e poco altro. Sembra per ora mancare un po’ di contenuto in questo gruppo.

I leader Omar Fantini e Spadino sono immuni. Il verdetto delle prime nomination dell’Isola dei Famosi 2025 vede nominati, e quindi al televoto che darà la propria sentenza nella prossima puntata ovvero lunedì 12 maggio, Lorenzo Tano, Carly Tommasini, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti.

Antonella Mosetti è la vincitrice della prima prova leader fra i Senatori, ad aggiudicarsi la seconda è Omar Fantini, che ha scalzato proprio Antonella Mosetti. Il comico bergamasco è il primo leader dell’Isola dei Famosi 2025.

Mario Adinolfi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

Dino Giarrusso ha subìto un piccolo infortunio e quindi entrerà in gioco dalla prossima settimana.