Biennale, il padiglione Maga secondo Trump

Luca Scarlini

Come se fosse la prima volta. La Biennale di Venezia ha spesso dovuto affrontare la Politica, con la p maiuscola dell’ingerenza più clamorosa. Il diktat di Trump per un padiglione che rispecchi i valori americani fa sensazione, dopo gli attacchi al Smithsonian Institute e ad altre istituzioni principali. Dopo anni di brividi postcoloniali, con curatori dal mondo caraibico e dall’eredità native american, lascerà il posto a un Capitan America dell’arte, con il suo scudo decorato dalla stella Usa, che creerà lo spazio desiderato dal presidente, il giardino degli eroi americani.

Dalle parole usate si intuisce un ritorno a forme realistiche più tradizionali, a temi ’all american’, incentrati specialmente sulla relazione famiglia/Paese. Qualcuno in rete ha fatto un paragone con lo stile di ’The man in the High Castle’ serie acclamata da Philip K Dick, con gli Usa invasi da nazisti e giapponesi, e una nuova arte monumentale che svetta sotto la croce uncinata. Forse il problema è proprio invece la struttura per nazioni della Biennale che regge sempre peggio alla tirannia del tempo.