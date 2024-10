Daniela Zuccoli: “Il mio Mike. L’amore, i figli e gli ultimi istanti insieme”

Roma, 21 ottobre 2024 – “È il compleanno del mio Mike,” così Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, ha esordito in un'intervista con Maria Venier il 26 maggio scorso, in occasione del centenario della nascita dell’intramontabile conduttore televisivo. Con “il fazzoletto pronto in tasca”, ha ripercorso, attraverso foto in bianco e nero e ricordi dolcissimi, la loro lunga storia sentimentale. Un legame durato quarant'anni; quando si sono conosciuti, Mike Bongiorno aveva 46 anni: “Ho vissuto più con lui che con i miei genitori. È stato un grande amore. Abbiamo avuto una vita bellissima.”

La scintilla sull’Isola di Vulcano

Daniela e Mike si conobbero nel 1971 in Sicilia, sull'Isola di Vulcano; si innamorarono subito e l'anno dopo erano già sposati. Lei aveva 20 anni, lui 46 e, con due matrimoni finiti alle spalle (con Rosalia Numaresca e Annarita Torsello), era già famoso. “Le donne gli cadevano ai piedi,” racconta Daniela in una delle tante interviste per quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Mike Bongiorno. Ma Daniela, che si presentava come una giovane intraprendente, impegnata in politica e con una formazione da “ragazza di buona famiglia”, lo colpì più di tutte. Le cose andarono di fretta: “La prima volta che ho incontrato sua mamma ero già incinta di Michele”. Si sposarono nel 1972.

Momenti Indimenticabili

Insieme, hanno dato vita a una famiglia unita, un valore fondamentale per Mike, figlio di genitori divorziati. Hanno avuto tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo, quest'ultimo nato inaspettatamente ma accolto come un “regalo”. Mike era un uomo brillante, leale e mai noioso, “capace di rendere ogni giorno speciale”. Anche i momenti difficili, come i litigi dovuti alla differenza d'età, l’allontanarsi per poi tornare ancora vicini. Negli ultimi giorni di vita di Mike era in ottima forma e aveva appena festeggiato la nascita della sua nipotina, Luce. "Gli ultimi tre giorni di Mike sono stati simbolici, karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino", il ricordo di Daniela che allora aveva 59 anni.

La colazione, Montecarlo

La scomparsa di Mike ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Daniela, che ha confessato di non poter immaginare un futuro senza di lui. “Nessuno può essere come lui,” ha affermato. La miniserie “Mike”, in onda su Rai 1, celebra non solo la carriera di Bongiorno, ma anche l'amore tra lui e Daniela, che sono rimasti uniti fino all’ultimo giorno. L’8 settembre 2009: “Eravamo stati a Santorini: io, Mike e Leonardo. Stava benissimo. Poi siamo tornati in Italia e ci siamo diretti verso Montecarlo”, ha ricordato Daniela. Gli ultimi istanti insieme, dopo la colazione, sono stati pieni di tenerezza: “Io gli imburro il pane, poi la marmellata. Siamo seduti di fronte, chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona. Fra me e me, penso: 'Come sto bene con lui', ma non gliel'ho detto.”