I 14 migliori Period Drama di sempre

Forse è per la bellezza dei costumi. O per la fuga in un tempo che non ci appartiene. O ancora perché certi drammi, amori, tradimenti e ossessioni dell’epoca sanno parlarci di noi più di quanto potremmo immaginare. I period drama continuano a stregarci perché dietro ai corsetti e alle parrucche si nasconde il cuore pulsante delle grandi storie: desideri proibiti, ambizioni sfrenate, rivoluzioni silenziose. E noi, spettatori privilegiati, non possiamo che cedere al fascino senza tempo di questi mondi in costume.

Film e Serie Period Drama da segnarsi

1. Downton Abbey (2010-2015)

Vincitrice di 15 Emmy Awards e un Golden Globe, la serie di Julian Fellowes racconta la vita dell'aristocratica famiglia Crawley e della loro servitù nella tenuta di Downton, tra intrighi familiari, amori proibiti e trasformazioni sociali. Un'epopea elegante che fotografa l'Inghilterra tra Titanic e ruggenti anni Venti.

2. The Crown (2016-2023)

21 Emmy Awards e una corona di successi. "The Crown" ricostruisce con precisione gli scandali, le tragedie e i compromessi dietro il volto impassibile della monarchia britannica, dalla giovane Elisabetta II fino agli anni 2000. Ogni stagione cambia volto, cast e registro, ma resta impeccabile.

3. Poldark (2015-2019)

Basato sui romanzi di Winston Graham, il fascinoso Ross Poldark torna dalla guerra per ritrovare la sua Cornovaglia in rovina. Tra miniere d'argento, rivolte sociali e una storia d'amore tempestosa con la fiera Demelza, Poldark ha riportato il melodramma eroico in prima serata (e Aidan Turner nei nostri cuori).

4. Pride and Prejudice (1995)

In questa versione della BBC Colin Firth e Jennifer Ehle celebrano sotto ogni punto di vista l’opera di Jane Austen. Premiato con un BAFTA, cattura con intelligenza tutto il brio, la tensione e l'ironia dei dialoghi del romanzo, consegnandoci la scena del lago più iconica della storia della TV.

5. Marie Antoinette (2006)

Tra torte, pizzi e passioni irrefrenabili, Sofia Coppola da forma al ritratto pop di una regina-bambina che la forza del destino trascina dall’Austria fino alle stanze lussureggianti di Versailles. Kirsten Dunst brilla in un film che mixa lo sfarzo settecentesco dell’epoca a una malinconia contemporanea, vincitore dell'Oscar per i migliori costumi.

6. Atonement (2007)

Un'illusione, una bugia, una vita distrutta. Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, l'amore impossibile tra Cecilia (Keira Knightley) e Robbie (James McAvoy) viene spezzato da una terribile (e infondata) accusa. Un dramma sul senso di colpa e il desiderio di redenzione, con una regia sublime e un Golden Globe come miglior film drammatico.

7. The Favourite (2018)

Alla corte di Queen Anne nulla è come sembra. Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz danno il via a giochi di potere cruenti ma irresistibili. Lanthimos firma un period drama capovolto, caustico e grottesco, che vale 10 nomination agli Oscar e una statuetta come miglior attrice.

8. Brideshead Revisited (1981)

Il languore aristocratico e la decadenza emotiva degli anni '20 inglesi. Jeremy Irons dà volto a Charles Ryder, l'artista attratto e respinto dalla famiglia Flyte e dalla loro malinconica grandezza. Due BAFTA Awards per questa miniserie divenuta un cult del genere Period.

9. Bright Star (2009)

Jane Campion racconta il primo amore tra il poeta John Keats e la sarta Fanny Brawne. Un amore osteggiato, appassionato, che cresce parola dopo parola nelle lettere struggenti che i due si scambiano ma destinato a spegnersi con la prematura morte di Keats. Un film puro, delicato, candidato al Bafta.

10. Wolf Hall (2015)

Nel cuore oscuro della corte Tudor, Thomas Cromwell trama la sua ascesa accanto a Enrico VIII. Mark Rylance incarna con magnetismo l'arte della sopravvivenza politica. Vincitore del Golden Globe, "Wolf Hall" trasforma un capitolo importante della storia monarchica in un inglese thriller psicologico.

11. The Decameron (2024)

La peste infuria e dieci giovani ricchi, belli e disperatamente annoiati si barricano in una villa toscana per sfuggire alla morte. È il lockdown medievale che non sapevamo di volere: scandali, intrighi, confessioni imbarazzanti e desideri proibiti reinventano Boccaccio con uno humour così spietato che nemmeno il Medioevo avrebbe potuto prevedere.

12. A Room With a View (1985)

L'educazione sentimentale di Lucy, giovane inglese repressa che a Firenze scopre l'amore e il coraggio di scegliere. Helena Bonham Carter è indimenticabile in questo classico di James Ivory, premiato con 3 Oscar per la sua grazia visiva e narrativa.

13. Ammonite (2020)

Sulle coste battute dal vento del Dorset, Mary Anning raccoglie fossili e sogni infranti. L'incontro con la giovane Charlotte rompe il silenzio della sua solitudine. "Ammonite" è un amore sussurrato, duro e fragile come le conchiglie sepolte nella sabbia.

14. Outlander (2014-in corso)

Claire Randall, infermiera del 1945, si ritrova catapultata nella Scozia del 1743, in un mondo di clan guerrieri, amori impossibili e rivolte incombenti. Un'epopea fantasy-romantica che ha conquistato milioni di spettatori, vincendo premi e uno spazio importante nei nostri cuori.