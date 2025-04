Jon Hamm torna con la nuova serie dark ‘Your Friends and Neighbors’

C'è stato un tempo in cui Jon Hamm era l'uomo più cool della TV. Con ‘Mad Men’, ha scolpito nell'immaginario collettivo il volto di Don Draper: icona di un'America elegante, tormentata e in declino. Dopo quel successo clamoroso, Hamm ha costruito una carriera eclettica: è stato l'arcangelo Gabriele nella serie fantasy ‘Good Omens’, che racconta con ironia l'apocalisse; ha mostrato il suo lato più grottesco e giocoso nella sitcom ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’; ed è apparso in ruoli più intensi e drammatici in film come ‘Beirut’, un thriller ambientato durante la guerra civile libanese, e ‘Lucy in the Sky’, un dramma psicologico a tinte sci-fi. Sempre con quel mix di fascino magnetico e cinismo che lo rende unico.

Ora torna da protagonista con ‘Your Friends and Neighbors’, una serie che riprende l'archetipo draperiano solo per demolirlo senza pietà, tra satire velenose e irresistibili.

Di cosa parla ‘Your Friends and Neighbors’

Andrew "Coop" Cooper è un Don Draper dei giorni nostri, ma senza glamour: hedge-fund manager, bello, bianco, di successo. Poi, il crollo. Tradito dalla moglie con il miglior amico, privato dei figli, svuotato dal divorzio e licenziato per uno scandalo sessuale, Coop si ritrova solo in un appartamento angusto, aggrappato alla sua Maserati e a una bugia: far credere al mondo di essere ancora qualcuno.

In un sobborgo da cartolina che ora disprezza, Coop escogita una soluzione disperata: svaligiare le case degli amici durante barbecue, feste e partite di golf. Tra Rolex invisibili e bottiglie da 40mila dollari, Coop si muove come un ladro gentiluomo, pronto a ridere amaramente delle ipocrisie della sua stessa classe sociale.

‘Your Friends and Neighbors’ è una dark comedy che riprende il mito del sogno americano per smontarlo pezzo dopo pezzo: qui non è tanto il denaro a dominare, quanto l'apparenza, il prestigio, la disperazione nascosta dietro ville scintillanti e brunch infiniti. E se la trama a volte inciampa, è Hamm a tenere tutto in piedi: mai stato così incisivo, così autoironico, così autenticamente umano.

La serie richiama anche le atmosfere dei racconti di John Cheever, in particolare ‘The Housebreaker of Shady Hill’, dove un uomo della middle class, dopo aver perso il lavoro, inizia a rubare alle persone del suo quartiere. Come Cheever mostrava il vuoto e la desolazione della suburbia americana, ‘Your Friends and Neighbors’ rende quella stessa inquietudine più feroce e materialista, raccontando un'America dove il successo è solo una fragile facciata da difendere a ogni costo.

Con la sua voce calda e sardonica a guidarci nei meandri di Westmont Village, Coop diventa il nostro Virgilio in un inferno di ricchezze vuote e sorrisi di plastica. Tra malinconia e crimini da suburbia, Jon Hamm firma il suo ritorno più irresistibile: un Don Draper caduto e finalmente libero di farci ridere amaramente di ciò che eravamo — e che forse siamo ancora.