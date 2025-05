Bad Bunny in Italia: quando e dove comprare i biglietti

Bad Bunny live a Milano. Il rapper e producer da oltre 80 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, vincitore di tre Grammy e star internazionale arriverà in Italia il 17 luglio 2026 - già, tra non meno di un anno - e si esibirà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La speranza dei fan è che per quella data Bad Bunny possa eseguire dal vivo nuove canzoni, visto che l’ultimo album - “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - è uscito il 5 gennaio 2025.

Un evento di richiamo mondiale: Bad Bunny è stato l’artista più ascoltato di Spotify a livello globale per tre anni consecutivi dal 2020 al 2022 e detiene il record assoluto di tournée con un incasso di 435 milioni di dollari in un anno solare, con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti in 81 spettacoli nel 2022. Il suo ‘Most Wanted Tour’ è stato celebrato come uno dei più innovativi degli ultimi tempi e ha battuto il record di incassi del Barclays Center, superando il record di 12 concerti detenuto da Jay Z.

I biglietti per il concerto di Bad Bunny del 17 luglio 2026 sono disponibili online in presale da oggi, giovedì 8 maggio, mentre la vendita generale sarà aperta a partire dalle 12 di domani, venerdì 9 maggio.