Evitare nodi ai capelli, la guida per avere una chioma di seta

I nodi nei capelli sono un problema comune molto diffuso a prescindere dalla tipologia dei propri capelli. Lo conoscono bene anche alcune celebrities. Per esempio l’attrice e cantante Zendaya, in più occasioni, ha parlato in più occasioni delle difficoltà di gestire la sua capigliatura riccia, spesso difficile da districare. Ma di grovigli complicati ne sa qualcosa anche Kim Kardashian, alle prese con qualche difficoltà soprattutto dopo averli schiariti o sottoposti a trattamenti chimici aggressivi.

Cause

I nodi possono derivare da diversi fattori. Uno dei motivi principali è la mancanza di idratazione, che può essere causata da trattamenti insufficienti o dall'esposizione a elementi come sole e acqua salata. Anche l'attrito è un grande nemico dei capelli: dormire su federe in cotone, indossare cappelli, sciarpe o semplicemente il vento possono facilitare la formazione di grovigli. I capelli danneggiati o con doppie punte sono più soggetti a impigliarsi, poiché le cuticole irregolari tendono a intrecciarsi tra loro. Inoltre, l'uso di prodotti sbagliati, come shampoo troppo aggressivi o trattamenti chimici frequenti, può rendere la chioma più debole e soggetta alla formazione di antipatici nodi.

Per ciocche lisce e morbide

Districare i nodi richiede pazienza e delicatezza per evitare di spezzare i capelli. Innanzitutto è sempre meglio lavorare sui capelli umidi, dopo averli resi più morbidi con un prodotto idratante. Bisogna usare un balsamo specifico, da applicare durante il lavaggio. Occorre dividere i capelli in sezioni lavorando su piccole ciocche alla volta, così da localizzare più facilmente i nodi. Per districare la chioma si può usare uno spray multifunzionale, cominciando dalle punte e procedi verso le radici e usando un pettine a denti larghi o le dita. Se si incontra un nodo particolarmente ostico, non bisogna strappare o tirare con forza il groviglio: occorre provare a dividerlo in sezioni più piccole, districandole con pazienza anche con le dita, delicatamente. Alla fine del lavaggio occorre tamponare i capelli con un asciugamano, evitando di sfregarli.

Strumenti e prodotti giusti

Per districare i capelli senza causare danni, è fondamentale scegliere gli strumenti giusti. Conviene perciò usare spazzole con setole morbide e flessibili per evitare rotture, oppure un pettine a denti larghi per i nodi più difficili. Si comincia sempre dalle punte e si lavora lentamente verso il cuoio capelluto. L'uso di balsami senza risciacquo è un ottimo modo per mantenere i capelli morbidi e facili da pettinare. Formule a base di olio di cocco, argan e cheratina, riducono l'attrito e l'effetto crespo, rendendo la chioma più liscia. Se i capelli sono molto secchi, si può provare ad adoperare anche una crema idratante leggera che dona morbidezza e lucentezza senza appesantire.